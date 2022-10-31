Elon Musk’ın Twitter planları belli oldu

Nisan ayında 44 milyar dolarlık teklifle Twitter’ın karşısına çıkan Elon Musk, satın alma sürecini, bot hesap sayısı konusunda şirketin şeffaf davranmadığını ileri sürerek çıkmaza sokmuş, durum mahkemeye kadar gitmişti.

Ancak geçen hafta Twitter ve Musk arasında nihayet anlaşmaya varıldı ve Twitter’ın yeni sahibi oldu. Musk’ın Twitter’ı neden satın aldığı sık sık tartışma konusu olurken milyarder iş insanı Twitter’da yayınladığı bir yazı ile platformu neden satın aldığını açıkladı.

Musk, ifade özgürlüğüne belirli bir çerçeve ile yer vereceğini ve reklamların platformdaki içeriği etkilediğini belirtirken, satın alma işlemi tamamlanır tamamlanmaz da şirketin üst düzey yöneticilerini kovdu.

Elon Musk’ın, platformda yapacağı yenilikler ve değişiklikler merak edilirken ünlü CEO’dan açıklamalar da gelmeye başladı. İşte Twitter planları:

TWEET’LERDEKİ KARAKTER SAYISI ARTIYOR

Elon Musk, Twitter’da daha uzun videolara ve genişletilmiş karakter sayısına izin vermeye açık olduğunu söyledi.

Twitter kullanıcıları uzun zamandır daha fazla karakter sayısı ve daha uzun videolar yayınlamak istiyorlardı ve Elon Musk da artık bunun gerçekleşebileceğini söyledi.

Bir Twitter kullanıcısı, Musk’a; “Karakter sınırlarından kurtulabilir miyiz veya en azından büyük ölçüde genişletebilir miyiz? Kamusal söylem için daha iyi olur, değil mi?” diye sordu. Musk da “Kesinlikle” yanıtını vererek, değişikliğin gelebileceğine dair yeşil ışık yaktı.

Twitter şu anda tweet’leri 280 karakterle sınırlandırıyor. Musk ayrıca, kullanıcıların Twitter’da yayınlayabilecekleri videoların uzunluğunu artırmayı düşündüğünü de ima etti.

DAHA UZUN VİDEO İSTEĞİNE OLUMLU YANIT

Başka bir Twitter kullanıcısının, “Daha uzun videolar yayınlayabilmemiz için izin verilen video uzunluğunu uzatma şansımız var mı? Göndermeyi çok istediğim videolar var” sorusuna ise “100” emojisi ile yanıt vererek video konusunda da ılımlı olduğunu gösterdi. Şu anda Twitter’daki videolar iki dakika 20 saniye ile sınırlı.

ARTIK O ÖZELLİK PARALI OLACAK

Ancak Twitter ile ilgili beklenen ve konuşulan en önemli değişiklik şüphesiz mavi tik ile ilgili… DailyMail’in haberine göre; Twitter’ı devraldıktan sadece birkaç gün sonra Elon Musk, mühendislere yeni bir proje verdi. Musk, doğrulanmış kullanıcılardan ayda 20 dolar ücret alınan bir doğrulama sistemi başlatmak istiyor.

Hatta bu özellik için Musk’ın çalışanlara ültimatom verdiği konuşuluyor. DailyMail’in haberinde; mühendislerin bu yeni plan üzerinde çalışmaları için veya kovulmak için 7 Kasım’a kadar süreleri olduğu belirtiliyor. Çalışanlara proje, 30 Ekim’de anlatıldı.

Haberin ortaya çıkmasından sonra da Musk da “Tüm doğrulama süreci şu anda yenileniyor” tweet’ini atarak değişikliğin geleceğine dair iddiaları güçlendirdi.