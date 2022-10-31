  • BIST 3.978,96
  • Altın 978.869
  • Dolar 18.609
  • Euro 18.3955
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Elon Musk’ın Twitter planları belli oldu

»
Nisan ayında sunduğu teklifin ardından çeşitli anlaşmazlıklar yüzünden aylardır süren satın almayı nihayet tamamlayan Elon Musk'ın yeni planları da belli olmaya başladı.
Elon Musk’ın Twitter planları belli oldu

Nisan ayında 44 milyar dolarlık teklifle Twitter’ın karşısına çıkan Elon Musk, satın alma sürecini, bot hesap sayısı konusunda şirketin şeffaf davranmadığını ileri sürerek çıkmaza sokmuş, durum mahkemeye kadar gitmişti.

Ancak geçen hafta Twitter ve Musk arasında nihayet anlaşmaya varıldı ve Twitter’ın yeni sahibi oldu. Musk’ın Twitter’ı neden satın aldığı sık sık tartışma konusu olurken milyarder iş insanı Twitter’da yayınladığı bir yazı ile platformu neden satın aldığını açıkladı.

Musk, ifade özgürlüğüne belirli bir çerçeve ile yer vereceğini ve reklamların platformdaki içeriği etkilediğini belirtirken, satın alma işlemi tamamlanır tamamlanmaz da şirketin üst düzey yöneticilerini kovdu.

Elon Musk’ın, platformda yapacağı yenilikler ve değişiklikler merak edilirken ünlü CEO’dan açıklamalar da gelmeye başladı. İşte Twitter planları:

TWEET’LERDEKİ KARAKTER SAYISI ARTIYOR

Elon Musk, Twitter’da daha uzun videolara ve genişletilmiş karakter sayısına izin vermeye açık olduğunu söyledi.

Twitter kullanıcıları uzun zamandır daha fazla karakter sayısı ve daha uzun videolar yayınlamak istiyorlardı ve Elon Musk da artık bunun gerçekleşebileceğini söyledi.

Bir Twitter kullanıcısı, Musk’a; “Karakter sınırlarından kurtulabilir miyiz veya en azından büyük ölçüde genişletebilir miyiz? Kamusal söylem için daha iyi olur, değil mi?” diye sordu. Musk da “Kesinlikle” yanıtını vererek, değişikliğin gelebileceğine dair yeşil ışık yaktı.

Twitter şu anda tweet’leri 280 karakterle sınırlandırıyor. Musk ayrıca, kullanıcıların Twitter’da yayınlayabilecekleri videoların uzunluğunu artırmayı düşündüğünü de ima etti.

DAHA UZUN VİDEO İSTEĞİNE OLUMLU YANIT

Başka bir Twitter kullanıcısının, “Daha uzun videolar yayınlayabilmemiz için izin verilen video uzunluğunu uzatma şansımız var mı? Göndermeyi çok istediğim videolar var” sorusuna ise “100” emojisi ile yanıt vererek video konusunda da ılımlı olduğunu gösterdi. Şu anda Twitter’daki videolar iki dakika 20 saniye ile sınırlı.

ARTIK O ÖZELLİK PARALI OLACAK

Ancak Twitter ile ilgili beklenen ve konuşulan en önemli değişiklik şüphesiz mavi tik ile ilgili… DailyMail’in haberine göre; Twitter’ı devraldıktan sadece birkaç gün sonra Elon Musk, mühendislere yeni bir proje verdi. Musk, doğrulanmış kullanıcılardan ayda 20 dolar ücret alınan bir doğrulama sistemi başlatmak istiyor.

Hatta bu özellik için Musk’ın çalışanlara ültimatom verdiği konuşuluyor. DailyMail’in haberinde; mühendislerin bu yeni plan üzerinde çalışmaları için veya kovulmak için 7 Kasım’a kadar süreleri olduğu belirtiliyor. Çalışanlara proje, 30 Ekim’de anlatıldı.

Haberin ortaya çıkmasından sonra da Musk da “Tüm doğrulama süreci şu anda yenileniyor” tweet’ini atarak değişikliğin geleceğine dair iddiaları güçlendirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Google’dan özel doodle29 Ekim 2022 Cumartesi 09:52
  • Twitter’da yeni dönem… Elon Musk’tan sonra Twitter’ı neler bekliyor?28 Ekim 2022 Cuma 21:08
  • Elon Musk, Twitter’ı neden satın aldığını açıkladı28 Ekim 2022 Cuma 13:52
  • Elon Musk Twitter’ın yeni sahibi oldu, üst düzey yöneticileri kovdu28 Ekim 2022 Cuma 11:28
  • Musk twitter'ı satın aldı!27 Ekim 2022 Perşembe 23:55
  • Elon Musk, Twitter’ı satın alma anlaşmasını imzalıyor27 Ekim 2022 Perşembe 20:59
  • James Webb çarpışan galaksileri görüntüledi27 Ekim 2022 Perşembe 18:16
  • Elon Musk, Twitter Merkezine Girerken Elinde Lavabo Taşıdı27 Ekim 2022 Perşembe 09:58
  • SpaceX, Starlink internet hizmetini hareketli araçlar için duyurdu26 Ekim 2022 Çarşamba 22:31
  • Yapay zeka yapacak, stok görsel sitesi satacak26 Ekim 2022 Çarşamba 18:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti