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Elon Musk'ın Twitter savaşı: Pedofili dedi, özür diledi, tekrar hedef aldı

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Tesla'nın CEO'su Elon Musk, pedofili olmakla suçladıktan sonra özür dilediği İngiliz mağara uzmanı Vern Unsworth'u Twitter'dan bir kez daha hedef aldı.
Elon Musk'ın Twitter savaşı: Pedofili dedi, özür diledi, tekrar hedef aldı

Musk, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Bana dava açmamış olması sizce de ilginç değil mi? Bana bedava yasal hizmet önermişti" ifadesiyle pedofili olmakla suçladığı, ancak daha sonra özür dilediği Unsworth'u yeniden hedef aldı.

BBC'nin ulaştığı Unsworth ise konuyla ilgili şu aşamada konuşmak istemediğini söyledi.

'BANA KARŞI YAPTIKLARI, BENİM ONA KARŞI YAPTIKLARIMI HAKLI ÇIKARMAZ'

Musk, Temmuz'da Tayland'da bir mağaranın içinde mahsur kalan çocukların kurtarılması için bir mini denizaltı gönderebileceğini açıklamış, Unsworth ise CNN'nin konuyla ilgili sorusuna cevap vererek denizaltının bir işe yaramayacağını, Musk'ın önerisinin PR çabasından ibaret olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Musk, bir dizi Tweet aracılığıyla Unsworth'u hedef almış ve Pedofili olmakla itham etmişti.

Musk, Unsworth'un kendisini dava edeceğini açıklamasının ardından Tweetlerini silmiş ve bir özür mesajı yayınlamıştı:

"Bana karşı yaptıkları, benim ona karşı yaptıklarımı haklı çıkarmaz. Bu yüzden Bay Unsworh'tan ve lideri olarak temsil ettiğim şirketten özür dilerim."

'TWİTTER'DA FAZLA VAKİT GEÇİRMİYORUM'

Musk, daha önce de Twitter'da saldırgan olmakla eleştirilmişti. Kimi uzmanlar, yoğun stres altındaki Musk'ın sosyal medyayı daha az kullanması ve sakinleştirici kullanması gerektiği görüşünde. Musk ise, Twitter'da fazla zaman geçirdiği iddialarını reddediyor:

 

"Sanırım bazı insanlar Twitter'da çok zaman geçirdiğimi düşünüyor. Aslında Twitter'da neredeyse hiç zaman geçirmiyorum. Zamanımın çoğunu Tesla fabrikasında geçiriyorum. Orda olmadığım zamanlarda ise Nevada'daki Giga fabrikasındayım."

'ELON BAŞKA TÜRLÜ NASIL DAVRANACAĞINI BİLMİYOR'

Elon Musk'ın kardeşi ve Tesla Yönetim Kurulu Üyesi Kimbal Musk ise kardeşinin eleştirilere maruz kalan davranışlarının kardeşinin yapısında kaynaklandığını söyledi:

"Elon'ın dramayı mıknatısla üzerine çeker gibi görünmesi saydam ve açık biri olmasından kaynaklanıyor. Bu durum bir şekilde ona zarar olarak geri dönebilir. Başka türlü nasıl davranacağını bilmiyor.

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