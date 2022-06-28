Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, satın almak üzere olduğu Twitter'da takipçi sayısı konusunda önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

Elon Musk, son dönemde yaptığı açıklamalar ve Twitter’ı satın alma teklifi ile gündemden düşmüyor. Twitter’ı satın alma konusunda görüşmeler devam eden başarılı iş insanı, sosyal medya platformundaki sahte hesaplardan kurtulmaya çalışıyor. Peki Elon Musk’ın Twitter’daki takipçi sayısı kaç ?

Elon Musk 100 milyon takipçiye ulaştı

Tesla ve SpaceX CEO’su Twitter takipçi sayısında önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Elon Musk’ın satın almak üzere olduğu sosyal medya platformu Twitter’da şu anda 100 milyon takipçisi bulunuyor. Elon Musk Twitter’da en çok takipçisi olan ilk 6 insan arasında yer alıyor.

Elon Musk, 2009 yılında Twitter’a katıldı. Bu süre zarfında yaklaşık 18.500 tweet atan popüler iş insanı, yaptığı paylaşımlarla birçok kez gündeme geldi. Elon Musk, bazı paylaşımlarla ise başı yetkililerle belaya soktu. Son olarak 21 Haziran’da paylaşım yapan Tesla CEO’su şu anda Twitter’daki en sessiz dönemlerinden birini yaşıyor.

Bu sessizliğin nedeni ise henüz bilinmiyor. Ancak Twitter’ı satın alma görüşmeleri devam eden Elon Musk, bu süreçte yeni bir olay daha yaşanmaması adına böyle bir adım atmış olabilir. Platformdaki sahte ve spam hesapları hedef alan Elon Musk, 44 milyar dolarlık teklifini geri çekebilir.

Twitter uzun süredir sahte ve spam hesapların kullanıcı tabanının yalnızca %5’ini oluşturduğunu iddia etse de Musk, rakamın çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. Musk’ın iddialarında yer alan sahte hesapların takipçi sayısının ne kadarını oluşturduğunu ise merak ediyoruz.

Twitter’da en çok takipçisi olan ünlüler ise şu şekilde: