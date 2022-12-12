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Elon Musk’ın Twitter’daki yeni hamleleri yine tartışma yarattı

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Twitter'ı satın almasıyla beraber platformda yaptığı değişikliklerle sık sık eleştirilere hedef olan Elon Musk, yine yeni tartışmalar yarattı. Musk hem Twitter'ın ücretli mavi tik statüsünü yeniden başlatıyor hem de karakter sayısını artırmayı planlıyor.
Elon Musk’ın Twitter’daki yeni hamleleri yine tartışma yarattı

Tartışmalı satın alma sürecinden sonra Twitter, Elon Musk’ın yaptığı değişikliklerle sık sık gündem olmaya devam ediyor. Şimdi de sosyal medya platformu, ücretli mavi tik statüsünü yeniden başlatacağını duyurdu. Twitter’dan yapılan açıklamaya göre, şirket özelliği bugünden itibaren abonelerin hizmetine yeniden sunacak.

Bu statü için web kullanıcılarından 8 dolar, Apple IOS kullanıcılarından 11 dolar aylık abonelik ücreti talep edilecek.

Ücretli aboneler, kullanıcı adlarını veya profil fotoğraflarını değiştirebilecek ancak onay süreci sonuçlanıncaya kadar mavi tik işareti geçici olarak hesaptan kaldırılacak. Twitter ayrıca gelecek günlerde, resmî onay rozetini, işletme hesapları için altın renkle, devlet ve çok taraflı hesaplar için gri onay işaretiyle değiştireceğini duyurdu.

Şirket, kasım ayında, onaylı hesap olarak bilinen mavi tik uygulamasının yeniden başlatılmasını ertelediğini açıklamıştı.

KARAKTER SAYISINI 4 BİNE ÇIKARACAK

Platformdaki değişiklikler sadece rozetlerle sınırlı değil. Musk, gelecek özelliklerle ilgili de tweet’lerinde ipuçları vermeye devam ediyor. Twitter’ın yeni CEO’su, platformdaki karakter sınırını 4 bine çıkarmayı planladığını söyledi. Musk, değişiklik hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi, ancak plan şimdiden Twitter kullanıcılarından ağır eleştiriler almaya başladı bile.

Musk, Allan Obare isimli kullanıcının, “Elon, Twitter’ın karakter sayısını 280’den 4000’e çıkaracağı doğru mu?” sorusuna “Evet” diye yanıt verdi.

Musk’ın yanıtı kısa sürede tartışmalara neden oldu. Özellikle yanlış bilgilerin yayılmasıyla ilgili kuralları kaldıran ve nefret söylemi içeren paylaşımların yapıldığı hesapları yeniden aktif hale getirdiği için kullanıcı kaybeden platformda, Musk’ın yeni duyurusundan sonra da yeni ayrılıkların olması bekleniyor.

ESPN’de yazan Britni Danielle, Musk’ın karakter sınırıyla ilgili yeni kararını şu sözlerle eleştirdi: “Twitter’ın amacı kısa ve öz olmanız gerektiğiydi. Sosyal medyada rastgele insanların kötü yazılmış makalelerini okumak isteseydim, Facebook’ta olurdum.”

Kullanıcılar da Musk2ın karakter sayısı artışıyla ilgili kararını esprili tweet’lerle eleştirdi.

Kültür yazarı Niko Stratis ise; “4.000 karakterlik uzun gönderiler yapmak, burada gönderi yayınlamanın tek güzel yanını mahvediyor” diye yazdı.

TV yazarı Kashana Cauley, “Tweetler artık manifesto olarak adlandırılacak” diyerek yeni kararla dalga geçti.

Bazı kullanıcılar da tweet’leri uzatmanın Twitter’ı başka bir Facebook veya Tumblr’a çevireceğinden korkuyor.

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