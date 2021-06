"Elon Musk'ın uzay interneti sıcak havalarda kesiliyor" iddiası

Elon Musk'ın SpaceX internet hizmeti, son olarak 'aşırı ısınma' sorunu ile gündeme geldi. Starlink'in destek ekibinin, terminaller belirli bir sıcaklığa ulaşınca "termal kapanma" gerçekleştireceğini söylediği bildirildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; bir Starlink beta kullanıcısı, bu hafta Starlink uygulamasında "Çevrimdışı: Termal kapanma" yazan hata mesajının ekran görüntüsünü paylaştı.

"STARLINK SOĞUDUKTAN SONRA YENİDEN BAĞLANACAK"

İddiaya göre kullanıcı, Starlink'in müşteri desteğiyle iletişime geçti. Müşteri desteği de uydu çanağının "50 derece sıcaklıkta termal kapanma gerçekleştirdiğini ve 40 dereceye düşünce yeniden başlayacağını" söyledi. Starlink kullanıcısıysa, Reddit'te su püskürtücüsünü çanağa doğru çevirdiğinde "YouTube'un oynatmaya hemen devam ettiğini duyduğunu" belirtti.

Ancak bu çözüm geçiciydi. Kullanıcı, Ars Technica'ya "Su püskürtücüsünü durdurunca çanak tekrar ısındı ve birkaç dakikalığına tekrar devreye girip yine termal kapatma gerçekleştirdi" dedi ve ekledi:

"Aşırı ısınma o gün saat 11.30 civarında başladı ve 19.00 gibi tamamen etkili olmaya başladı... Şu anda, uydu çanağının etrafına bir güneşlik/yelken inşa etmek için malzeme almak üzere hırdavatçıya gidiyorum, bağlantı ve hızı etkileyip etkilemediğini göreceğim."

Diğer kullanıcıların da özellikle sıcak günlerde sorun yaşadığı bildirildi. Bir kullanıcı da, çatısındaki sıcaklığın Starlink'i kullanılamaz hale getirmek için fazlasıyla yeterli olduğunu iddia etti.

Reddit'te yapılan Bana İstediğini Sor (Ask Me Anything) etkinliğine göre Starlink'in eksi 30 derece ila 40 derece arasında çalışacağının ve "çeşitli hava koşullarıyla başa çıkmak için kendi kendini ısıtma yeteneğine sahip olacağının" taahhüt edildiği belirtildi.

SpaceX, The Independent'ın yorum talebine haberin yayına girme saatine kadar yanıt vermedi. Öte yandan bu, uydu internet hizmetinin karşı karşıya olduğu tek sorun değildi.

Starlink kullanıcıları, ağı kolayca engelleyebilecek ağaçlardan kaçınmak için "aptalca düzenekler" oluşturmak zorunda kaldı. Starlink, kullanıcıların "engelleri" kontrol edebilmesi için bir uygulama sağlıyor. Fakat telefonların çalışması için, kullanıcıların internetten en iyi hizmeti almasını sağlayan yüksek irtifanın aksine diz yüksekliğinde olması gerekiyor.