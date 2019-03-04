Elon Musk'ın uzaya gönderdiği araçtan yeni rekor

SpaceX'in başındaki isim olan Elon Musk tarafından Falcon Heavy ile uzaya gönderdiği Tesla Roadster, teknoloji dünyasının en çok konuşulan konusu olmuştu. Otomobil yeni bir rekora daha imza attı.

Geçtiğimiz yıl SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, ayrıca Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşımıştı.

Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturmuş, 'Starman' adı verilen bu manken kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olmuştu.

Söz konusu otomobil yeni bir rekora daha imza attı. Zira araç şu anda 807 milyon kilometreden fazla yol gitmiş durumda.

Aracın yerini takip eden whereisroadster.com adlı siteye göre araç, şu anda gezegenimizdeki bütün yolların toplamından çok daha fazlasını kat etmiş durumda.

Elon Musk'ın, Mars'a gönderdiği Tesla ile birlikte minik bir şeyi daha uzaya yolladığı ortaya çıkmıştı

Musk'ın, Mars'a gönderdiği Tesla Roadster'la birlikte minik bir şeyi daha uzaya yolladığı ortaya çıktı. Arch ismini taşıyan bu cihaz oldukça kıymetli bilgileri barındırıyor.

Bu ilginç cisim bir depolama cihazı. Yaklaşık bir madeni para boyutunda olan Arch Southampton Üniversitesi'nde görev yapan İngiliz bilim insanları tarafından geliştirildi.

Arch, bünyesinde bir kütüphane barındırıyor. Uzmanlar Arch'ın milyarlarca yıl bozulmadan kendisini uzaydakoruyabileceğini belirtiyor.

'The Solar Library' (Güneş Kütüphanesi) ismi verilen bu kütüphanenin en ilginç yanı ise ünlü bilim kurgu yazarı Isaac Asimov'un klasik Vakıf üçlemesine de ev sahipliği yapması.