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Elon Musk’ın yeni Dogecoin paylaşımı piyasayı salladı

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Elon Musk’ın yeni Dogecoin paylaşımı piyasayı salladı
Elon Musk’ın yeni Dogecoin paylaşımı piyasayı salladı

Dogecoin isimli kripto para ile Tesla ürünlerinin satışının yapılacağını geçtiğimiz ay açıklayan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bugün sosyal medyadan bu satışlarla ilgili yeni duyuru yaptı.

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın ürettiği araçlar, kripto para Dogecoin’le alınıp satılabilecek. Tesla CEO’su Musk konu ile ilgili paylaşımında, “Dogecoin ile Tesla ürünü satın alınabilir” ifadelerini kullandı.

Musk’ın haberi duyurmasının ardından Dogecoin sabah saatlerinde yüzde 20 değer kazanarak 0,20 doların üzerini gördü. Sonrasında ise 0,18 değerine geriledi. Shiba Inu ise yüzde 9 oranında primle 0.00003221 dolar seviyesinden alıcı buldu.

DOGECOİN’DE NELER OLDU?

Şaka amaçlı piyasaya sürülen Dogecoin, Elon Musk’ın geçtiğimiz yıl yaptığı sosyal medya paylaşımları sayesinde büyük popülerlik kazanmıştı. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Elon Musk'ın twitleri nedeniyle büyük kazanç getiren kripto para birimi, yine Musk'ın bir televizyon programına katılıp Dogecoin'le dalga geçmesi sonrasında sert düşmüştü.

2021’e 0,005661 dolardan başlayan Dogecoin, yıl sonunda 0,173608 dolar seviyesinde işlem görerek yılı  yüzde 3 bin civarında kazançla kapatmıştı. Musk’ın paylaşımları üzerine Dogecoin’in değerinde büyük oynamalar olması da piyasada Musk’a yönelik ciddi eleştiriler getirilmesine sebep olmuştu.

TWİTTER’IN ESKİ CEO’SUNDAN BİTCOİN HAMLESİ

Lider kripto para birimi Bitcoin’de ise düşük seviyeler sürüyor. Dün 44 bin dolar seviyelerinin üzerinin test edilmesinin ardından bugün öğlen saatlerinde tekrar 41 bin seviyelerine dönen Bitcoin’deki hareketlilikte Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey’in duyurusu etkili oldu.

Şirketi Block‘un Bitcoin madencilik sistemleri üzerine çalıştığını duyuran Dorsey uzun uğraşlar sonucunda Bitcoin madencilik sistemi kurduklarını açıkladı. Dorsey, Bitcoin madenciliğini büyük şirketlerin tekelinden kurtarmak amacıyla, dünya çapında yapılması kolay olan bir madencilik sistemi kurmayı amaçladıklarını daha önce belirtmişti.

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