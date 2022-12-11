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Elon Musk’tan Apple’a misilleme: Apple kullanıcılarına daha pahalı

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Kasım ayında 44 milyar dolara Twitter'ı satın alan Elon Musk'tan yeni bir hamle geldi.
Elon Musk’tan Apple’a misilleme: Apple kullanıcılarına daha pahalı

Sosyal medya platformu Twitter, özel bir abonelik sistemi olan Twitter Blue’yu yarın uygulamaya başlayacağını duyurdu. Şirketin resmi Twitter hesabı tarafından yapılan açıklamada “mavi tık” özelliği de başta olmak bu üyeliğin kullanıcılara sağlayacağı faydalar tanıtıldı.

Kasım ayında Elon Musk’ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter, kullanıcıların aylık 8 dolar ödemesi karşılığında yayınlanmış tweetlerini yeniden düzenleme, 1080p video yükleme ve mavi tık özelliklerinden faydalanabileceğini duyurdu.

Fakat doğrudan Twitter üzerinden yapılan satın alımların 8 dolar olduğu belirtilirken Apple iOS kullanan bir cihazdan yapılan satın almaların ise 11 dolar olduğu kaydedildi. Twitter neden Apple kullanıcılarından daha fazla istendiği ile ilgili bir açıklama yapmadı. Şirketin komisyon ücretini yansıttığı öne sürülürken Elon Musk bir süre önce Apple’ın yüzde 30 komisyon kesmesinden şikayet etmişti.

Geçen haftalarda Musk, Apple’ın Twitter’ı engelleme tehdidinde bulunduğunu ve reklamlarını yayınlamadıklarını öne sürmüştü.

Öte yandan Twitter tarafından yapılan açıklamada, Twitter Blue’nun ilk aşamada sadece ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da iOS, Android ve web için Twitter kullanıcılarına sunulduğu da belirtildi.

ERDOĞAN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması sonrasında 8 dolara mavi tık satın alınabileceğinin sinyalini vermesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

Geçen aylarda katıldığı bir TV programında konuşan Erdoğan, “Belki biz farklı olabiliriz. Musk ile de bu konuda bir diplomasi yürütebiliriz” demişti.

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