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Elon Musk'tan Barnie Senders'a: Hala hayatta olduğunu unutuyorum

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ABD'li milyarder Elon Musk ile Senatör Bernie Sanders arasında sosyal medyada atışma yaşandı.
Elon Musk'tan Barnie Senders'a: Hala hayatta olduğunu unutuyorum

ABD'li milyarder Elon Musk ile Senatör Bernie Sanders arasında sosyal medyada atışma yaşandı. Musk, zenginlerin adil şekilde vergilendirmesi çağrısı yapan Senders'a "Senin hala hayatta olduğunu unutup duruyorum" dedi.

"Son derece zengin olan insanların adil paylarını ödemelerini talep etmeliyiz."

Bu tweet, dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk ile ABD'li Senatör Bernie Sanders arasında yeni bir atışmaya neden oldu.

Zenginlerin daha fazla vergilenmesini isteyen tweeti atan Senders'a Musk'tan yanıt gecikmedi.

Musk, "Hala hayatta olduğunu unutup duruyorum " dedi.

Musk, daha önce de vergiler konusunda Sanders ile çatışmıştı.

Mart ayında Sanders, Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u daha fazla vergiödemeye çağırmış ve en az kazanan insanların yüzde 40'ından daha fazla servete sahip oldukları için ahlaksız olduklarını söylemişti.

Senders "Bu açgözlülük ve eşitsizlik seviyesi sadece ahlak dışı değildir. Bu sürdürülemez” sözleriyle vergi çağrısı yapmıştı.

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