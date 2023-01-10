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Elon Musk’tan bir ifşa daha: Pfizer yöneticisi baskı yapmış

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SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, Covid-19 aşısı üreticisi Pfizer'ın yönetim kurulu üyesi Dr. Scott Gottlieb'in mRNA aşıları aleyhindeki paylaşımlar konusunda Twitter yöneticilerine yaptığı baskıyı ifşa etti.
Elon Musk’tan bir ifşa daha: Pfizer yöneticisi baskı yapmış

Elon Musk, “Twitter Dosyaları” ismiyle sürdürdüğü ifşaatın 12’ncisini, Covid-19 aşılarıyla ilgili eleştirel görüşler paylaşan gazeteci Alex Berenson aracılığıyla yaparken, gazetecinin paylaşımını, “Bazı komplo teorileri aslında doğrudur.” diyerek paylaştı.

Berenson, Gottlieb tarafından Twitter yöneticisi Todd O’Boyle’a, Trump yönetimi yetkilisi Dr. Brett Giroir’in Twitter’daki, “Artık Covid-19 doğal bağışıklığının aşı bağışıklığından üstün olduğu açık. Bir kişi önceden enfeksiyon geçirmişse artık aşı kanıtı için bilimsel bir gerekçe yoktur.” ifadelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Ağustos 2021 tarihli e-postanın ekran görüntüsünü paylaştı.

Ekran fotoğrafında, Gottlieb’in O’Boyle’a “Bu, yıpratıcı türden bir şey. İsrail’de emsal değerlendirmesinden geçmemiş tek bir retrospektif çalışmadan kapsamlı bir sonuç çıkarıyor. Ancak bu tweet viral olacak ve haber içeriklerini yönlendirecek” diye yazdığı, devamında ise Twitter’ın, Giroir’in twitini “yanıltıcı” diye etiketleyerek bir uyarı notuyla beğenme ve paylaşıma kapattığı görüldü.

Gazetecinin ifşaatları Musk’ın paylaşımından sonra 9 saat içinde 16,7 milyon görüntülenmeye ulaşırken, Berenson, “Twitter, dünyada gazetecilik için en önemli platformdur. Bu yüzden hükümetler ve şirketler onu sansürlemek için bu kadar gözünü karartmış durumda” diye yazdı.

FAUCI’YI ELEŞTİRİNCE HEDEF OLMUŞTU

Araştırmacı gazeteci Berenson, kendi internet sitesinde de rapor olarak paylaştığı dosyada, 2022 sonuna kadar ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü olarak görev yapan Dr. Anthony Fauci’yi eleştiren twitinin Gottlieb tarafından hedef alındığına da değindi.
Gazetecinin Twitter hesabı, Gottlieb’in kendisini hedef gösteren bu paylaşımından günler sonra süresiz olarak askıya alınmış, Berenson uzun bir yasal mücadelenin ardından Temmuz 2022’de ancak hesabına geri kavuşabilmişti.

En son Twitter Dosyalarına tepki olarak Gottlieb, ifşa edilen e-postaların tüm hikayeyi anlatmadığını öne sürerek kendini savundu ve tehdit edildiğine dair, Twitter yöneticileriyle yaptığı bazı yazışmaları paylaştı.

TWITTER DOSYALARINDA YOK YOK

Elon Musk bir süredir, Twitter’in eski yönetiminin kurum içi yazışmalarını bir grup gazeteciyle paylaşarak ifşa ediyor.

Twitter’in yeni yöneticisi ve bağımsız gazetecilerin “Twitter Dosyaları” olarak adlandırılan bu tweet dizileri, Twitter’ın eski yönetiminin, siyasi görüşleri nedeniyle içeriklere taraflı olarak müdahale ettiğini ortaya koyuyor.

Bugüne kadar yapılan ifşaatta, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinin talebi üzerine seçim sürecinde ortaya çıkan Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait sızıntıların sansürlenmesi, Trump'ın hesabının askıya alınmasının yanı sıra Twitter'ın eski yönetiminin ABD ordusunun Orta Doğu'daki manipülasyonlarına alet olduğu ve ABD makamlarının 250 bin Twitter hesabının kapatılmasını istediği ortaya çıkmıştı. 

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