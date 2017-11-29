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Elon Musk'tan Bitcoin açıklaması

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Elon Musk'tan Bitcoin açıklaması
Eski bir çalışanı tarafından Bitcoin'in kurucusu olduğu iddia edilen SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Musk, yıllar önce bir arkadaşının kendisine Bitcoin gönderdiğini, ancak kendisinin bu paranın nerede olduğunu hatırlamadığını söyledi.

SpaceX'ten 2015'te  ayrılan eski bir çalışanın, Elon Musk'ın Bitcoin'in kurucusu olduğunu iddia etmesinin ardından, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Musk'tan açıklama geldi.

'NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM'

Elon Musk Twitter'da bir takipçisinin konuyla ilgili yaptığı paylaşıma, iddialarının doğru olmadığını yanıtını vererek "Bir arkadaşım birkaç yıl önce Bitcoin gönderdi ama şu an nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

​Sahil Gupta adlı eski SpaceX'in çalışanı, Medium'da geçen hafta paylaştığı yazısında elde ettiği bulgular ve mevcut söylentilerden yola çıkarak Elon Musk'ın Bitcoin'in kurucusu Satoşi Nakamoto olduğunu iddia etmişti. Gupta, "Eğer Elon, Satoşi ise bu bilgi eninde sonunda ortaya çıkacak. Ortaya çıkmış olsaydı Elon, kripto paranın kurucusu olarak yol gösterebilirdi" ifadelerini kullanmıştı.

167 milyar dolarlık değeriyle S&P 500 endeksindeki şirketlerin yüzde 95'ini geçen Bitcoin, 28 Kasım itibariyle 9.900 dolardan işlem görüyor. Dijital paranın yıl başındaki fiyatı 1000 dolar civarındaydı.

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