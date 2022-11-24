  • BIST 4.875,72
  • Altın 1052.401
  • Dolar 18.6278
  • Euro 19.414
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ’den yeni salgın adımı! 300 bilim insanı toplanıyor

Elon Musk'tan genel af: Askıya alınan hesaplar geri dönebilir

»
Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk, askıya alınan hesaplar için bir "genel af" önererek, birkaç kısıtlamayla hepsinin geri gelmesine izin verilebileceğini söyledi.
Elon Musk'tan genel af: Askıya alınan hesaplar geri dönebilir

Elon Musk Twitter'ı satın almasının ardından hem şirket içinde hem de politikasında köklü değişikliklere imza attı.

Bugüne kadarki en büyük politika geri dönüşlerinden biri olacak öneriyi ise geçtiğimiz gün duyurdu.

"Yasayı çiğnemeyen veya korkunç spam yapmayan" hesapların platforma geri dönmesine izin verilmesini önerdi.

Twitter, bir dizi politikasını ihlal eden tüm hesapları askıya aldı.

Bunlar arasında nefret dolu içerik, kötüye kullanım, yanlış bilgilendirme, aşırıcılık, şiddet tehditleri, mahremiyet veya telif hakkı ihlali var.

Bu hesapların tümü muhtemelen Musk'ın askıya alınan hesaplar için affı kapsamında olacak ve sonuç olarak muhtemelen platforma geri dönecek.

Bay Musk, "Özgürlük Cuması" dediği projenin bir parçası olarak bir dizi tartışmalı hesabın tekrar çevrimiçi olmasına izin verdi.

Donald Trump, Kathy Griffin ve daha fazlasının hesaplarındaki yasakları geri aldı ve Twitter'ın sorunlu tweet'lerin görünürlüğünü sınırlayarak iletişim özgürlüğüne değil, ifade özgürlüğüne odaklanan bir politikayı destekleyeceğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elon Musk bir yılda 170 milyar dolar kaybetti22 Kasım 2022 Salı 12:33
  • Twitter işe alımlara başlamaya hazır22 Kasım 2022 Salı 12:25
  • Google’ın eski mühendisi konuştu: Arama motorunda sonuçlar neden kötüleşiyor?21 Kasım 2022 Pazartesi 23:14
  • NASA’nın Orion kapsülü Ay’da yörüngesine ulaştı! 50 yıl sonra bir ilk21 Kasım 2022 Pazartesi 22:29
  • Facebook’a “kişisel verilerimi pazarlıyor” davası açıldı21 Kasım 2022 Pazartesi 15:45
  • Twitter'da istifa dalgası yaşanıyor21 Kasım 2022 Pazartesi 00:29
  • Trump'ın Twitter hesabı kullanıma açıldı20 Kasım 2022 Pazar 22:15
  • Rakipleri personel azaltırken TikTok işe alımlara devam ediyor20 Kasım 2022 Pazar 17:33
  • Metaverse herkes için ulaşılabilir bir yer olacak mı ? 20 Kasım 2022 Pazar 15:40
  • “Trump’ın Twitter hesabı tekrar açılacak”20 Kasım 2022 Pazar 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti