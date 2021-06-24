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Elon Musk’tan hızlı internet sağlamayı amaçlayan Starlink için ‘halka arz’ açıklaması

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Musk, kendisine yöneltilen Starlink'in ne zaman halka arz edileceği ve Tesla yatırımcılarına öncelik verilip verilmeyeceğine ilişkin soru üzerine Twitter üzerinden açıklamada bulundu.
Elon Musk’tan hızlı internet sağlamayı amaçlayan Starlink için ‘halka arz’ açıklaması

Musk, kendisine yöneltilen Starlink'in ne zaman halka arz edileceği ve Tesla yatırımcılarına öncelik verilip verilmeyeceğine ilişkin soru üzerine Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Musk, "Bu (nakit akışının tahmin edilebilir seviyeye gelmesi) gerçekleşmeden halka arz etmek çok acı verici olabilir" dedi.

Musk "Uzun vadeli Tesla yatırımcılarına öncelik vermek için elimden geleni yapacağım" diye ekledi.

On binlerce uydunun Dünya'nın alçak yörüngesine gönderilmesiyle oluşturulacak bir ağ olması planlanan Starlink tüm dünyaya hızlı internet sağlamayı amaçlıyor.

Musk geçmişte bu projenin aya ticari uçuşlar düzenlemek ve nihai olarak Mars'ı kolonileştirmek için roketler yapma projesinin önemli bir fon kaynağı olacağını söylemişti.

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