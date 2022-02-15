Elon Musk’tan İki Ayda 5,7 Milyar Dolarlık Bağış: Nedeni Vergi Mi?

Musk, 227 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri listesinin zirvesinde bulunuyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) direktörü Musk’ın servetinin yalnızca yüzde 2’siyle dünyada 42 milyon insanın açlıktan ölmesine engel olunabileceğini söylemişti.

Ancak Musk, bunla ilgili kanıt istemişti.

Şimdi de Musk, 2021 yılında yaptığı 5,7 milyar dolarlık bağışlarla gündemde. Wall Street Journal’deki habere göre bağışlar, 2021’in son iki ayında Musk’ın bir dizi hisse senedi sattığı dönemde kaydedildi.

Musk bu dönemde 14,1 milyar dolarlık hisse satmıştı.

Vazgeçilen sermaye kazançları vergilendirilmediği için, bazı uzmanlar Musk’ın bağışını vergi avantajı sağlamak için yaptığına işaret edip çok da ‘duygusal’ bulmadı.

Musk’ın geçmişte zenginlerin daha fazla vergi ödemesi gerektiğini savunan Bernie Sanders ve Elizabeth Warren gibi senatörlerle tartışması da bu düşünceyi pekiştiriyor.

Musk’ı Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda French Gates’in ardından en büyük ‘hayırsever’ konumuna yükselten bu bağışın hangi kurumlara yapıldığı da şimdilik belirsiz.

Diğer yandan 2002 yılında Musk Vakfı’nı kuran Tesla CEO’su, yenilenebilir enerji araştırmaları ve insan uzay araştırmaları da dahil olmak üzere gruplara hibeler veriyor. Musk, 2015 yılında yapay zekanın ticari çıkarlardan ziyade toplumsal ihtiyaçlara hizmet etmesini sağlamak için toplu olarak 1 milyar dolar vermeyi taahhüt eden bir grup Silikon Vadisi yatırımcısı arasında yer almıştı.