Elon Musk'tan istifa anketi

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, satın alıp yönetim kadrosunu boşaltarak başına geçtiği Twitter'da kullanıcılara, "Sonuçlarına uyacağım" diyerek "İstifa etmeli miyim?" sorusunu yöneltti.
Türkiye saatiyle 07.35 itibarıyla ankete katılanların yüzde 56'si 'evet' oyu verirken, yüzde 44'ü ise 'hayır' yanıtını kullandı. Anketin bu şekilde sonuçlanması halinde ne zaman istifa edeceğini belirtmeyen Elon Musk, bir kullanıcının sorusu üzerine olası bir CEO değişikliğine atıfta bulunarak "Halef yok" ifadesini kullandı. Musk ayrıca anket sonuçlarına uyacağının sözünü verdi.
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