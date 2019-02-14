Elon Musk’tan 'kelepir' fiyata Mars bileti

SpaceX CEO’su Elon Musk, bir gün Mars’a taşınma maliyetinin 500 bin doların, hatta belki daha ilerde 100 bin doların altına düşebileceğini ve dönüş biletinin bedava olacağını söyledi.

Milyarder girişimci Twitter mesajında şunları kaydetti:“Fiyatlar hacme göre değişkenlik gösterecek. Ama bir gün Mars’a taşınmanın (dönüş bileti bedava) 500 bin doların, hatta 100 bin doların altına bile düşebileceğine inanıyorum. Gelişmiş ülkelerdeki birçok insanın Dünya’daki evini satıp Mars’a taşınmasına olanak sağlayacak kadar düşük bir fiyat.”

Takipçilerinin sorularını da yanıtlayan milyarder girişimci ‘fiyatlardaki düşüşte paslanmaz çeliğe geçişin önemli bir etken olup olmadığına’ ilişkin soruya “Evet” yanıtını verdi.

Şirket daha önce karbon-kompozit materyalden üretilmesi planlanan Starship uzay aracını paslanmaz çelikten yapmaya karar vermişti.

SpaceX’in 100 yolculu Starship adlı uzay aracı Super Heavy roketi üzerinde Dünya’nın yörüngesine ulaşacak ve sonrasında Mars’a (veya nihayi hedefi neresiyse oraya) yolculuğunu tamamlayacak. Super Heavy, Dünya’ya geri dönerek dikey iniş yapacak ve tekrar tekrar aynı seferin gerçekleşmesini sağlayacak.

SpaceX ilk Mars yolculuğunu 2020’nin ortalarında gerçekleştirmeyi hedefliyor. Fakat yakın bir zamanda aracın öncü testlerini gerçekleştirecek bir Starship prototipi atmosfere fırlatılabilir.