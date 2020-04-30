Elon Musk’tan koronavirüs önlemine eleştiri: Faşist bir yaklaşım

San Francisco’da uygulanan koronavirüs önlemlerini eleştiren Musk “Anayasal haklar hiçe sayılarak insanlar evlerine hapsedilmiş durumda” dedi ve bu durumu”Faşist bir yaklaşım” şeklinde değerlendirdi.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk şirketinin durumu hakkında yaptığı değerlendirme toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

San Francisco’da uygulanan koronavirüs önlenleri kapsamında iş yerlerinin kapalı olması ve insanların evlerinden çıkamamasını eleştiren Musk bu durumu”Faşist bir yaklaşım” şeklinde değerlendirdi.

Söz konusu kararın insanları özgürlüklerinden mahrum bıraktığını iddia eden Musk “Anayasal haklar hiçe sayılarak insanlar evlerine hapsedilmiş durumda” dedi.

Evden çıkıp çıkmama kararının kişi tarafından verilmesi gerektiğini savunan Musk sokağa çıkan kişilere uygulanan yasal işlemlerin faşist bir uygulama olduğunu savundu.

Musk kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajında “Özgür ABD hemen” ifadesini kullandı.

Musk daha önce tüm uyarılara rağmen bölgedeki fabrikasını açık tutmak için birkaç adım atmış ancak alınan karar kapsamında fabrika üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

İş yerlerinin kapalı kalmasını değerlendiren Musk Tesla gibi şirketlerin bu krizi atlatacağını ancak küçük işletmelerin akıbetinin parlak olmayacağını öne sürmüştü.