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Elon Musk’tan satın alma için yeni şart

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Elon Musk, Twitter anlaşmasının devam etmesi için platformun spam hesaplarını yüzde 5'ten az göstermesi gerektiğini söyledi.
Elon Musk’tan satın alma için yeni şart

Geçtiğimiz haftalarda 44 milyar dolarlık teklifle sık kullandığı Twitter’ı satın alacağını açıklayan Elon Musk’tan bugün yeni bir açıklama geldi.

Bir süre önce satın alma işlemlerini yavaşlatan Musk, bugün yaptığı açıklamada, Twitter Inc için yaptığı anlaşmanın, şirketin CEO’su kamuya açık olarak yüzde 5’ten daha az spam hesabına sahip olduğunun kanıtlayana kadar satış işlemlerinde ilerlemeyeceğini söyledi.

Daha önce, Musk'ın, Twitter'dan gelen haftalık rapora atıfta bulunarak, sahte veya spam hesapların ilk çeyrekte şirketin 229 milyon kullanıcısının yüzde 5'inden daha azını temsil ettiğini doğrulamak için anlaşmayı duraklatmak istediği iddia edilmişti.

Musk, “Kaç tane bot hesap olduğunu öğrenmek için ekibim rastgele 100 Twitter takipçisini inceleyecek. Başkalarını da aynı süreci tekrarlamaya ve ne keşfettiklerini görmeye davet ediyorum…” diyerek çağrıda bulunmuştu.

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