Elon Musk’tan sonra kullanıcılar platformu terk ediyor… İşte Twitter’a alternatif platformlar

Son günlerin popüler konularından biri de Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması... Tesla ve SpaceX CEO'su şimdi de Twitter'ın CEO'su oldu. Ancak bu durumdan memnun olmayan pek çok kişi var ve kullanıcılardan bazıları da platformu terk etmeye başladı bile.

Bir süredir teknoloji meraklıları nefeslerini tutmuş bir şekilde Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasını izliyor. Tesla ve SpaceX CEO’su, geçtiğimiz nisan ayında pek sevdiği sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara almayı teklif etmişti. Ancak süreç pek de beklendiği gibi sorunsuz geçmedi ve Musk ile Twitter aylar süren ve sansasyonlarla bezeli bir dönem geçirdi.

Elon Musk, platformun bot hesaplar konusunda şeffaf olmadığını ileri sürerek satın almadan vazgeçmiş ve bu da Twitter’ın aniden değer kaybetmesine neden olmuştu. Bir süredir aralarındaki sorunu yasal olarak çözmeye çalışan taraflar nihayet anlaşmaya vardı ve Musk, geçen hafta Twitter’ı satın aldı.

İLK İŞ, ÜSTÜ DÜZEY YÖNETİCİLERİ KOVMAK OLDU

Artık Twitter’ın da CEO’su olan Musk, satın almayı şirkete lavabo ile girerek duyurmuştu. Yönetimde fırtınalar estiren Musk, şirkete hızlı bir giriş yapıp CEO Parag Agrawal dahil, şirketin üst düzey yöneticileriyle yollarını ayırmaya karar verdi.

Musk, sadece yöneticileri işten çıkarmakla kalmadı aynı zamanda platformun işleyişini değiştirmek için de adımlar atmaya karar verdi. Yeni CEO, platformun “mavi tik” uygulamasının ücretli olmasını sağlamaları için çalışanlara baskı yaparken bazı çalışanların ofiste uyuması sosyal medyada gündem oldu.

BİNLERCE ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILDI

Musk’ın sıkı çalışma politikasıyla boğuşan çalışanlar, bir de işten çıkarılma endişesiyle karşı karşıya kaldı ve sonunda cuma günü binlerce Twitter çalışanı sabah 3’te aldıkları bir mail ile işlerini kaybettiklerini öğrendi.

Şimdi uzmanlar, şirketin güvenlik ve yanlış bilgilendirme ekipleri de dahil pek çok birimini kapsayan toplu işten çıkarmaların, ABD ara seçimleri sırasında felakete yol açabileceği konusunda uyarıyor. Haberlere göre şirket, iş gücünün yaklaşık yüzde 50’sini (tahminen 3700 kişi) işten çıkardı.

SEÇİMLERİ ETKİLEYEBİLİR

New York Üniversitesi’nde dezenformasyon ve yalan haber uzmanı Paul Barrett, satın alma sonrası Twitter’da yaşanan iç kaosa ek olarak personel ve kaynak eksikliğinin de eklenmesiyle yanlış bilgilerin gelişmesi için ideal koşullar yarattığını söyledi.

Twitter’ın güvenlik başkanı Yoel Roth bu konudaki endişeleri gidermeyi umarak bir tweet paylaştı ve işten çıkarmalardan en az etkilenen bölümün moderasyon personeli ile yanlış bilgilendirmeyle mücadeleden sorumlu güvenlik ekibi olduğunu belirtti.

Musk da Anti-Defamation League ve kar amacı gütmeyen Color of Change’deki sivil toplum liderleriyle Twitter’ın nefret ve tacizle nasıl mücadele etmeye ve seçim bütünlüğü politikalarını uygulamaya devam edeceği hakkında konuştuğunu söyledi. Bununla birlikte, bu grupların üyeleri cuma günü, Musk’ın seçim bütünlüğünü korumaktan sorumlu ekipleri işten çıkararak bu vaatlere ihanet ettiğini iddia etti.

Donald Trump’ın başkan seçildiği seçimlerden sonra, sosyal medya platformları inceleme altına alınmıştı.

UZMANLAR ENDİŞELİ, KULLANICILAR TERK ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

2006’dan beri kullanılan platformun, aylık 240 milyon aktif kullanıcısı için kamu söylemine elverişli kullanıcı dostu bir arayüzü var. Platform, tanınmış kişiler, gazeteciler, hükümetler ve şirketler için bir bilgi portalı olarak da hizmet veriyor. Ancak yaşanan bu son olaylar sadece uzmanları endişelendirmiyor, pek çok kullanıcı platformu terk ediyor ya da terk etmeyi düşündüğünü açıklıyor.

PEKİ TWITTER’I BIRAKANLAR NEREYE GİDİYOR?

Twitter’ı terk eden kullanıcıların çoğu kendilerine yeni platformlar bulup alışmaya çalışıyor ya da aramaya devam ediyor. İşte Twitter’a alternatif olarak görülen platformlar:

MASTODON

Kullanıcıların genellikle Twitter’a benzer bir deneyim olarak tanımladıkları ilk platform Mastodon. Platform, tek bir sahibi olmadığı için satılamayan ve iflas etmeyecek olan, açık kaynaklı bir platform.

Twitter hesabı da olan platform, sabitlediği tweet’te şunları yazıyor: “Mastodon’da, hiçbir milyarderin satın alamayacağı ve sahip olamayacağı bir sosyal medya vizyonu sunuyoruz. Çevrimiçi iletişim kurma yeteneğiniz tek bir ticari şirketin kaprislerine bağlı olmamalı!”

Mastodon’da kullanıcılar profiller oluşturabilir, fotoğraf ve video içeriği yükleyebilir, 500 karaktere kadar mesajlar yazabilirler.

Pek çok açıdan Twitter’a benzese de Twitter’dan farklı olarak Mastodon reklamlarla desteklenmiyor.

REDDIT

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Aslında sosyal medya platformlarının en köklüsü ve en büyüğü diyebiliriz. Her ne kadar Twitter ve Instagram popüler olsa da pek çok haber, önce Reddit’te ortaya çıkıyor ve hızla yayılabiliyor.

Reddit’te belirli bir konu hakkında gönderiler sıralanır. Forum kullanıcılarının pek de yabancı olmayacakları bir yapıya sahip.

BLUESKY

Blusky, henüz yayında değil. Yakında piyasaya sürülecek olan ve gelecek vaat eden platform, Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey tarafından oluşturuluyor. “Bluesky Social” olarak da bilinen Bluesky, 2019 yılında Dorsey henüz şirketin CEO’suyken Twitter’da kâr amacı gütmeyen bir girişim olarak başladı.

Şirket, Bluesky kullanıcılarının kendi verileri ve algoritmaları üzerinde kontrol sahibi olacağını söylüyor.

Twitter Kurucusu Jack Dorsey, yeni sosyal medya platformunun çok yakında çevrimiçi olacağını duyurdu.

Bluesky, Elon Musk’ın Twitter’ı devralmasının operasyonlarını veya bağımsızlığını etkilemeyeceğini söylemişti. Twitter tarafından finanse edilen bir “kamu yararı” projesinin, hissedarlarına geliri iade etme yükümlülüğü olmadığı gibi, Twitter’ın şirkette herhangi bir kontrol hissesi de yok.

Ekim ayının ortalarında Bluesky, uygulamanın yakında kullanıma sunulacağını ve 30.000 kişinin bekleme listesine kaydolduğunu duyurdu. Şirket şu anda uygulama herkese açık hale gelmeden önce beta aşamasında denenmesi için herkesi kaydolmaya davet ediyor.

COUNTER SOCIAL

App Store açıklamasına göre troller, kötüye kullanımlar, reklamlar, sahte haberler veya dış etki operasyonları olmayan, yeni nesil bir sosyal ağ. Counter Social; bot hesaplara, trollere ve dezenformasyon ağlarına karşı sıfır toleranslı bir duruş sergileyen ilk sosyal medya platformu olduğunu iddia ediyor. Ayrıca site, herhangi bir kullanıcı verisini satmamayı da taahhüt ediyor.

COHOST

Cohost’un henüz bir uygulaması yok, yalnızca masaüstüne yönelik bir web sitesi. Tumblr ve Twitter arasında bir geçiş gibi görünen platform, kullanıcılara hizmet verirken, bunu bir algoritma veya herhangi bir reklam olmadan yapmayı planlıyor.

Web sitesinde yazdığına göre Cohost, sosyal medyanın değerinin gönderilerinin kalitesinde olması gerektiğine inanıyor.

Alternatif platformlardan hangisi daha çok parlayacak bu dönemde henüz belirsizliğini koruyor. Ancak pek çok kullanıcı hatta ünlü isim yavaş yavaş Twitter’ı terk etmeye başladı bile. Ünlü yazar Stephen King, Musk’ın Twitter CEO’su olmasını tweet’lerinde eleştirirken, milyarder iş insanının eski sevgilisi Amber Heard’ün bile platformu terk etmesi dikkat çekti.