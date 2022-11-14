Elon Musk’tan tepki toplayan bir hamle daha… Ücretsiz yemeği kaldırıyor

Twitter'ı satın aldığından beri aldığı kararlarla ve şirket içindeki yeni uygulamalarla gündemden düşmeyen Elon Musk, bu defa da çalışanların öğle yemeklerini kaldırıyor.

Tesal ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter yönetiminin başına geçtiğinden beri binlerce kişiyi işten çıkarmış, kalan çalışanları kovmakla tehdit etmiş, sıkı proje teslim tarihleri yüzünden ofiste uyumalarına neden olmuş ve uzaktan çalışmayı kaldırmıştı.

Yeni Twitter CEO’su şimdi eleştiri oklarına yeniden hedef olacağı bir hamlede daha bulunuyor ve ücretsiz yemek hizmetini şirketten kaldırıyor.

Musk, konuyla ilgili şunları yazdı: “Twitter, yemek hizmetine yılda 13 milyon dolar harcıyor. Ve kayıtlar en yüksek doluluk oranının yüzde 25, ortalama doluluk oranının ise yüzde 10’un altında olduğunu gösteriyor. Kahvaltı yapandan daha fazla kahvaltı hazırlayan insan var. Binada kimse olmadığı için akşam yemeği vermeye bile tenezzül etmiyorlar.”

Musk daha önce de Twitter’ın son 12 ayda şirkette servis edilen öğle yemeği başına 400 dolar harcadığını iddia etti.

Twitter’da eski bir emlak müdürü olan Tracey Hawkins ise Musk’ın iddialarının aksi yönde konuşarak ofislerde katılımın yüzde 20-50 arasında olduğunu ve ücretsiz yemeklerin çalışanların öğle tatilleri ve toplantılar boyunca çalışmalarına olanak sağladığını söyledi.

Musk, sadece çalışanların sosyal avantajlarını kesmekle kalmıyor; aynı zamanda yaptığı işten çıkarmalar yüzünden de yalan haber ve nefret söyleminin arttığıyla ilgili endişeleri artırarak reklamverenlerin şirketten uzaklaşmasına da neden oluyor.

Geçen hafta, 5.000 müşterisi olan ABD pazarlama şirketi Omnicom, reklamverenleri kısa vadede Twitter’da harcamaları durdurmaları konusunda uyardı.