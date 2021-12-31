Elon Musk’tan Tesla Bot Açıklaması: Star Wars’taki Robotlar Gibi Olacak

Elon Musk, ağustos ayında Tesla Bot'u duyurmuştu. Musk yaptığı yeni açıklamalarda geliştirilen robotun temel olarak insanlara yardım etmesi amaçlanan insansı bir yoldaş olmasını da öngörüyor.

Lex Fridman podcast’ine katılan Elon Musk, Tesla Bot ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Kod adı Optimus Subprime olan Tesla Bot’un günlük kullanıcılar için Star Wars serisinin sevimli ikilisi R2D2 veya C3PO gibi inanılmaz bir arkadaş olabileceğini söyledi.

Musk, robotun genel amacının, insanların yapmaktan hoşlanmadığı işleri devralmak olduğunu söyledi. Bununla birlikte, Optimus Subprime’ın tıpkı bir köpek gibi çok iyi bir arkadaş olabileceğini belirtti:

“Zaman içinde benzersiz bir kişilik geliştirebilir. Tüm robotlar aynı değil. Bu kişilik, sahibine ya da ona her ne diyorsanız ona uyacak şekilde gelişebilir.”

STAR WARS ROBOTLARINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Musk, Star Wars robotlarını örnek vermeye devam ederek; “Son derece sevimlilerdi, ama ilk odak noktamız sadece onu faydalı kılmak” dedi.

Musk2ın örnek verdiği Star Wars robotları: R2-D2, C-3PO, BB-8

Musk, Tesla botunun biteceğini söyledi, ancak geliştirmenin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğinden emin değil. Yine de Tesla’nın 2022’nin sonuna kadar iyi bir prototipe sahip olmayı umduğunu söyledi.

Tesla botu, şirketin elektrikli arabalarında kullanılan ve gerçek dünyadaki şeyleri tanımasını sağlayacak olan Otopilot bilgisayarını içerecek şekilde ayarlandı. Tesla’nın Otopilot kameraları, botun kafasının önüne takılacak ve iç işleyişi, şirketin Tam Kendinden Sürüş bilgisayarı tarafından desteklenecek.

Musk, podcast’te “Bence olasılıklar sonsuz. Bu, Tesla’nın yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasını hızlandırma konusundaki ana misyonunda tam olarak yer almıyor, ancak çevre ile etkileşime girebilen ve çeşitli şekillerde yardımcı olabilen insansı bir robot yapmak dünya için son derece önemli bir şey” dedi.

Tesla Bot

DAHA ÖNCE KATİL ROBOTLAR VE YAPAY ZEKÂ KONUSUNDA ENDİŞELİYDİ

Musk, katil robotların aksine Tesla botunun ortalama bir insan tarafından etkisiz hale getirilebileceğini de belirtti.

Tesla’nın kurucusu daha önce dünyayı, robotların beş yıl içinde hepimizi öldürebileceği konusunda uyarmıştı. Ayrıca yapay zekanın medeniyet olarak karşı karşıya olduğumuz en büyük risk olduğunu da söylemişti.