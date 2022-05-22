Elon Musk’tan Twitter açıklaması: “Muhtemelen yaşam standartlarımı artırmayacak”

Elon Musk, Twitter anlaşmasının muhtemelen yaşam standartlarını artırmayacağını ve hatta bu yeni alımla beraber daha fazla tehdit alabileceğini söyledi.

Twitter’ı satın alma çalışmaları cinsel taciz iddialarıyla gölgelendikten sadece birkaç gün sonra ünlü CEO, güvenliğiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Bir Twitter kullanıcısının Elon Musk’a, Twitter’ı alması halinde güvenlik ekibini genişletmesi gerekebileceğini, sosyal medya platformunu aldıktan sonra daha fazla tehdit alabileceğini yazdı. Tesla CEO’su ise şu şekilde yanıt verdi: “Doğru, Twitter’a sahip olmak muhtemelen yaşam standartlarımı artırmayacak.”

Musk, şirketi satın almak için anlaşmayı kabul ettiğinden bu yana Twitter’ı siyasi olarak tarafsız olmamakla, ifade özgürlüğünü engellemekle ve platformu, botların sayısıyla ilgili tahminlerinde yanlış olmakla suçladı. Hatta sahte hesaplar sorunu üzerine anlaşmayı beklemeye aldı.

TWITTER’DA KAOS YARATTI

Agrawal pazartesi günü bir Twitter dizisi yayınladı ve Musk’ın Twitter’ın bot sayısını belirlemek için 100 kullanıcıdan oluşan bir örnek alması gerektiği önerisinin neden işe yaramayacağını açıkladı. Musk ise bunlara bir emoji ile cevap verdi.

Ancak Musk’ın yönettiği bu süreç Twitter cephesinde pek de hoş karşılanmıyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre Twitter, Musk’ın devralma teklifini kabul etme kararının ardından kargaşanın ortasında çalışanların endişelerini gidermek için şirket veya bölüm çapında 15 toplantı düzenledi. Bazı çalışanlar şirketten ayrıldı, diğerleri yeni iş arıyor, bir kısmı ise Musk’ın şirketi nasıl değiştirdiğini görmek için heyecanlı.

“ANLAŞMA BEKLEMEDE DEĞİL”

Twitter’ın yeni ürün müdürü Jay Sullivan, şirketin çalkantılı bir şekilde devralınmasına yönelik dahili bir mesajda çalışanlara şunları söyledi: “İniş çıkışların devam etmesini bekliyorum. Daha fazlasını öğrendikçe, bu grupla paylaşmanın yollarını bulacağım!”

Twitter CEO’su Parag Agrawal ve Vijaya Gadde ise perşembe günü çalışanlara anlaşmanın beklemede olmadığını söyledi ve personele anlaşmanın devam edeceğine dair güvence verdi.

TACİZ İDDİALARI GÜNDEMDE

Musk’a güvenlik ekibini güçlendirme çağrısı da Twitter içinde oluşan kargaşaya ek olarak Musk’a yöneltilen cinsel taciz suçlamalarından hemen sonra geldi. Insider’ın haberine göre; SpaceX kurucusu bir uçuş görevlisinin cinsel taciz iddiasını çözmek için 250.000 dolar ödedi.

SpaceX kurumsal jetinde çalışan uçuş görevlisi, Musk’ı erotik bir masaj karşılığında ona bir at almayı teklif etmek ve cinsel organını ona göstermekle suçladı. Musk, cinsel taciz iddialarını reddetti ve Twitter’da “Bu vahşi suçlamalar tamamen gerçek dışı” dedi.