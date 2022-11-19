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Elon Musk’tan Twitter açıklaması: Yeni politikamız erişim özgürlüğü değildir

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Twitter'ı satın aldıktan sonra tek başına yönetime geçen Elon Musk, hem şirket içinden hem de uzmanlardan gelen tepkilerle ilgili açıklama yaptı. Musk, "Yeni Twitter politikası, konuşma özgürlüğüdür, ancak erişim özgürlüğü değildir" ifadesini kullandı.
Elon Musk’tan Twitter açıklaması: Yeni politikamız erişim özgürlüğü değildir

Nisan ayında 44 milyar dolarlık teklifiyle tüm dikkatleri çeken Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda aylarca süren satın almayı tamamlamış ve hem görevdeki CEO'yu hem de üst düzey yöneticileri kovarak tek başına Twitter’ın başına geçmişti.

Binlerce kişiyi işten çıkaran, uzaktan çalışmayı ve öğle yemeği hizmetini sonlandıran Musk yeni çalışma vizyonunu kabul ettirmeye çalışırken tartışmaları da beraberinde getirdi.

“YENİ POLİTİKA ERİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİLDİR”

Twitter’a yönelik iddialara ve tartışmalara ilişkin açıklama yapan Elon Musk şu ifadeleri kullandı:

* Twitter’ın politikası, konuşma özgürlüğüdür, ancak erişim özgürlüğü değildir.

* Olumsuz/nefret tweet’leri hızlıca kaldırılacak ve para kazanma özelliği de kaldırılacaktır, bu nedenle Twitter’a reklam veya başka bir gelir getirilmeyecektir.

* Özel olarak aramadığınız sürece tweet’i bulamazsınız, bunun İnternet’in geri kalanından hiçbir farkı yoktur.

* Kathie Griffin, Jorden Peterson ve Babylon Bee görevlerine iade edildi.

* Trump’ın kararı henüz verilmiş değil.

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