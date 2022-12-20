Elon Musk’tan Twitter hamlesi: Bırakıyor

Twitter'ın sahibi ve CEO'su Elon Musk'ın yaptığı “Sizce CEO’luk görevini bırakmalı mıyım” anketinden "Evet" oyu çıkmıştı. Anket sonrası Musk'ın, Twitter'a yeni CEO aradığı bildirildi.

Son dönemde Twitter'ı satın alma süreci ve Twitter'ı yönetme biçimiyle tepkilerin odağında olan şirketin yeni sahibi ve CEO'su Elon Musk’tan yeni hamle geldi.

Önceki gün akşam saatlerinde, “Sizce CEO'luk görevini bırakmalı mıyım” sorusuyla bir anket yapan ve anketten çıkacak sonuçlara da uyacağını söyleyen Musk'ın açtığı anketin sonuçlarında dikkat çekici sonuçlar çıkmıştı.

17 milyondan fazla kişinin oy verdiği ankette katılımcıların yüzde 57.5'i istifa etmesini ve CEO'luk görevini başkasına bırakması gerektiğini söyledi. Ankete katılanların yüzde 42.5'i ise Musk'ın görevde kalmasını istedi.

YENİ CEO ARIYOR

Twitter’ın CEO’su Elon Musk’ın Twitter’a yeni CEO aradığı belirtildi.

Anketi paylaştıktan sonra Musk, “Gücü en çok elde etmek isteyenler onu en az hak edenlerdir” mesajını yazmıştı.