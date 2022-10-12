Elon Musk’tan ‘yanık saç kokan’ parfüm

Sıra dışı çıkışlarıyla son dönemde gündemden düşmeyen dünyanın en zengin insanı Elon Musk, çıkardığı tuhaf ürünlere bir yenisini daha ekledi.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, “Burnt Hair” (Yanık Saç) isimli bir parfümü piyasaya çıkardı.

Musk, Twitter profiline “Parfüm satıcısı” ibaresini ekleyerek “Benim gibi bir isim için parfüm işine girmek kaçınılmazdı. Neden bu kadar uzun süre bu kadar savaştım ki?” mesajını paylaştı. Musk, Twitter mesajına parfümün görselini “Dünyanın en iyi parfümü” notuyla ekledi.

Yanık saç kokan 10 bin parfümün birkaç saat içinde yok satması dikkat çekti. Tanesi 100 dolar olan parfüm, internet sitesinde “İğrençlik arzusunun özü” olarak tanıtılıyor. Parfümün gelecek yıl yurt dışına da satılması planlanıyor.

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Tesla markalı tekila ve inşaat şirketi Boring Company şapkalarıyla da milyonlarca dolar kazanmıştı.