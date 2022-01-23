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“Elpida” Kıbrıs’ı Etkisi Altına Aldı

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“Elpida” isimli kötü hava şartlarının dün öğleden sonradan itibaren Kıbrıs’ı etkilediği belirtildi.
“Elpida” Kıbrıs’ı Etkisi Altına Aldı

Fileleftheros gazetesi “Elpida Geldi, Kar ve Isırıcı Soğuk Getirdi” başlıklı haberinde, “elpida” isimli hava şartlarının dün öğleden sonradan itibaren başladığını ve bugün daha da kötüleşeceğini yazdı.
 

“Elpida”nın, kar, yağmur, şiddetli fırtına ve düşük hava sıcaklığını beraberinde getirdiğini yazan gazete rüzgarın şiddetinin, gerek dağlık gerekse sahil bölgelerinde 7-8 bofor olacağını belirtti. 
 

Gazete, Rum Meteoroloji Dairesi’nin, yoğun yağış ve şiddetli rüzgar için dün yayımladığı sarı alarmın bugün öğleden sonraya kadar geçerli olacağını yazdı.

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