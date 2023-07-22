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ELSEN Uyardı.. Ercan Havalimanı’nda ciddi anlamda can ve mal güvenliği tehlikesi var

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ELSEN Uyardı.. Ercan Havalimanı’nda ciddi anlamda can ve mal güvenliği tehlikesi var
ELSEN Uyardı.. Ercan Havalimanı’nda ciddi anlamda can ve mal güvenliği tehlikesi var

İşte açıklama;

Gerekli elektrik altyapısı henüz tamamlanmadan, 20 Temmuz (Perşembe) günü alelacele hizmete sokulan yeni Ercan Havalimanı, bu haliyle gerek çalışanlar gerekse yolcular için ciddi bir tehlike oluşturmaktadır.

Havalimanının elektrik şebekesi henüz tamamlanmadığından, enerji halen halk arasında ‘inşaat elektriği’ olarak da bilinen ‘geçici akım’ ile sağlanmaktadır.

Sırf açılışı 20 Temmuz törenlerine yetiştirilsin diye, bina eksikler giderilmeden, elektrik sistemi henüz KIB-TEK’in son kontrollerinden geçmeden devreye konmuştur. Nasıl ki KIB-TEK çalışanları bir evin inşaatı dört dörtlük tamamlandıktan sonra o evin elektrik sistemini kontrol ederek onaylar, Ercan’ın da böyle bir işleme tabi tutulması gerekmektedir ve bu henüz yapılmamıştır. Hal böyleyken, bir de bunun üzerine limanda yaşanan elektrik kesintileri, ciddi bir yangın tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

Elektrik konusunda vatandaş için geçerli olan ilgili yasalar, konu Ercan’a gelince neden uygulanmamaktadır? Toplum olarak uymak zorunda olduğumuz yasaların, hükümet ettiğini zannedenler eliyle delinmesi kabul edilebilir bir durum değildir.

Daha da önemlisi, siyasi şov adına insan hayatının bu kadar hiçe sayılması, hiç kabul edilebilir bir durum değildir.

Geçici akımla ilgili bir diğer önemli konu ise, normal tarifeye göre çok daha pahalı olmasıdır.

Geçmişte Cratos Hotel ve YDÜ Hastanesi de yine benzer şekilde, aceleyle açılmış ve geçici akım tarifesiyle faturalandırılmış, yüksek faturalar nedeniyle konu mahkemelere kadar gitmiş ve KIB-TEK çok büyük bir maddi zarara uğratılmıştır.

Bizler KIB-TEK çalışanları ve EL-SEN yönetimi olarak, kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirmeyi bir görev sayıyor ve yaşananları halkın takdirine bırakıyoruz.

Ahmet Tuğcu

El-Sen Genel Sekreteri

El-Sen Yönetim Kurulu(a)

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