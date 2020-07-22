ELSEN yarın siyah çelenk bırakacak

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, 23 Temmuz Perşembe(yarın) günü sabah saat 10:00’da önce Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü’nün ardından da sırasıyla 10:30’da Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un, 11:00’da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ve 11:30’da da Başbakan Ersin Tatar’ın makamlarına siyah çelenk bırakacaktır.

Verdikleri sözlerin arkasında durmayan mevcut yönetim kuruluna ve hükümete uyarı niteliğinde olacak bu eylemimiz sonrası yetkililer gerekli adımları atmazsa, El-Sen askıda olan grevini tekrardan hayata geçirecektir.

Saygılarımızla;

El-Sen Yönetim Kurulu