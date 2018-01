Elton John veda turnesine çıkıyor

Elton John turne hayatına son verme kararı aldığını açıkladı. Yaklaşık 50 yıllık bir kariyere sahip olan ünlü İngiliz şarkıcı, son olarak tüm dünyayı kapsayacak üç yıllık bir turneye çıkacağını duyurdu

Müzik dünyasının efsane isimlerinden Elton John son bir kez turneye çıkacağını açıkladı. New York'ta bir etkinlikte konuşan şarkıcı eylül ayında başlayacak turnesinin üç yıl süreceğini belirtti. İyi bir kariyer yaptığını söyleyen John, insanların "son turnesini gördüm ve harikaydı" demesini istediğini kaydetti.

70 yaşındaki şarkıcı, piyanist ve besteci, ailesi ile vakit geçirebilmek için böyle bir karar aldığını belirtti. 1993 yılından beri beraber olduğu kocası, film yapımcısı David Furnish ile iki çocuk sahibi olan Elton John, turnesi 2021 yılında bittiğinde oğullarının 8 ve 10 yaşlarında olacağını ve onları futbol antrenmanına götürebilmeyi umduğunu söyledi. "Artık önceliklerim çocuklarım, kocam ve ailem" diyen John, "Bu son" ifadesini kullandı.

"Farewell Yellow Brick Road" adını taşıyan turne, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika'da 300 konserden oluşacak. Konser biletlerinin ise 2 Şubat'ta satışa çıkarılması planlanıyor.

"Öldüğüm güne kadar yaratıcı olmaya devam edeceğim"

John turne hayatına veda etme kararını 2015 yılında Fransa'da aldığını belirtti. "Artık fiziksel olarak seyahat edemiyorum, etmek de istemiyorum" diyen şarkıcı, Las Vegas'da altı yıldır sürdürdüğü ve mayıs ayında sona ermesi öngörülen sahne şovlarının bir benzerinin de söz konusu olmayacağını kaydetti, fakat "Öldüğüm günü kadar yaratıcı olmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Pazar günü New York'ta düzenlenecek olan Grammy Ödül Töreni'nde Miley Cyrus ile sahneye çıkacak olan şarkıcıya, törende "Başkan'ın Başarı Ödülü" takdim edilecek.



Elton John 50 yıla yaklaşan kariyerinde şatafatlı sahne kostümleri ile de ilgi çekti.

Albüm ve 45'lik satışları yaklaşık 300 milyon

"Your Song", "Don't Let the Sun Go Down on Me" ve "Can You Feel the Love Tonight" gibi sayısız hit şarkıya imza atan Elton John, aynı zamanda beş Grammy, bir Oscar, bir Altın Küre ve bir de Tony Ödülü'ne sahip. 1998 yılında Kraliçe 2. Elizabeth'ten Şövalyelik, yani "Sir" unvanı alan sanatçı, ayrıca Amerikan kültürüne yaşam boyu katkıları nedeniyle 2004 yılında Kennedy Merkezi Onur Ödülü'ne layık görüldü.

300 milyona yakın albüm ve 45'lik satan John, müzik tarihinin en başarılı isimlerinden biri. Ülkesi İngiltere'de 7'şer kez 45'lik ve albüm listelerinde zirveye çıkan şarkıcı, ABD'de de 7 albümüyle ve 1 numara olmuş, 45'likler listesinde de 9 kez ilk sıraya yerleşmişti.

İlk turnesine 1970 yılında çıkan Elton John'un bugüne kadar 80'den fazla ülkede 4 binin üzerinde konser verdiği tahmin ediliyor. Sanatçı 1994 yılında da Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edildi.



Elton John, "Candle in the Wind" adlı şarkısını, yakın arkadaşı Prenses Diana'nın cenaze töreninde yeni sözlerle söyledi.

Prenses Diana için söylediği şarkı ile rekor kırdı

Marilyn Monroe'nun kişiliğinde, ünlü olmanın yükünü anlatan "Candle in the Wind" adlı şarkısını, yakın arkadaşı Prenses Diana'nın cenaze töreninde yeni sözlerle söyleyen Elton John, daha sonra piyasaya sürülen kayıt ile tüm zamanların en çok satan 45'liklerinden birine imza atmış, tahminen 37 milyon kez satılan 45'likten elde edilen tüm gelir Prenses Diana'nın anısına kurulan hayır fonuna gitmişti.

Elton John ayrıca, 1992 yılında kurduğu Elton John AIDS Vakfı ile bugüne kadar 200 milyon doların üzerinde bağış toplayarak, 55 ülkede HIV bağlantılı araştırma, bilgilendirme ve destek projelerine yardımcı oldu.

