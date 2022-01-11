Elverişsiz Hava Güney Kıbrıs’ı da Etkisi Altına Alacak

Kıbrıs’ın, pazar akşamından bu yana elverişsiz havanın etkisi altında olduğu ve hava şartlarının Güney Kıbrıs’ın bazı bölgelerinde daha yoğun hissedildiği haber verildi.



Alithia gazetesinde yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rum Meteoroloji Dairesi çalışanlarından Filippos Timvios, Kıbrıs’ı etkisi atına alan kötü havanın Yunanistan tarafından “Diomidis” olarak adlandırılan kötü hava olmadığını, çünkü bunun hala daha Yunanistan’da bulunduğunu dile getirdi.



Gazete, “Diomidis” olarak adlandırılan kötü havanın Kıbrıs’ı yarından itibaren etkisi altına almasının beklendiğini ekledi.



Haravgi gazetesi ise haberinde, sağanak ve dolu yağışının dün neredeyse Güney Kıbrıs’ın bütün kentlerinde etkili olduğunu, öte yandan arabasıyla “Tremitho” deresini geçmeye çalışan ve artan su seviyesi nedeniyle derede arabasıyla 300 metre sürüklenen gencin yetkili birimler tarafından kurtarıldığını belirtti.



Gazete boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan gencin arabasının tavanına çıkarak itfaiye tarafından kurtarılmayı beklediğini ekledi.