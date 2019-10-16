Elverişsiz hava şartları güneyde de etkili oldu

Kuzeyde bazı bölgelerde zarara sebep olan elverişsiz hava koşulları Güneyde de etkili oldu.

Politis gazetesi, Kıbrıs’ta dün gerçekleşen kötü hava koşullarının özellikle Güney Lefkoşa ve Limasol’a bağlı bölgeleri etkilediğini, Astromerit bölgesinde iki ayrı noktada yangın çıkmasına sebep olduğunu yazdı.

Gazete, dün yaşanan fırtınanın Astromerit köyünde, biri ara bölgeye çok yakın olmak üzere iki yangına sebebiyet verdiğini belirtirken ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangınların söndürüldüğünü yazdı.



Haberde, bazı elektrik trafoları ve direklerinin de kötü hava ve yıldırımlardan etkilenmesi sebebiyle bazı bölgelerde elektrik kesintilileri yaşandığı ifade edildi.