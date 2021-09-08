  • BIST 1.449,270
  • Altın 485,99
  • Dolar 8,4080
  • Euro 9,9150
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Elvis Presley’in saçı 72 bin 500 dolara satıldı

» »
Ünlü müzisyen Elvis Presley’e ait bir kavanoz saç, ABD'deki açık artırmada 72 bin 500 dolara alıcı buldu.
Elvis Presley’in saçı 72 bin 500 dolara satıldı

Ünlü müzisyen Elvis Presley’e ait bir kavanoz saç, ABD'deki açık artırmada 72 bin 500 dolara alıcı buldu.

Açık artırma, California'daki Kruse GWS müzayede evi tarafından yapıldı.

Müzayedede Presley’in, saçının yanı sıra, 1972 yılında New York kentinde Madison Square Garden’da verdiği konserlerde giydiği tulum ve pelerin toplamda 1 milyon 12 bin 500 dolara alıcı buldu.

Elves Presley'in saçı | Fotoğraf: DHA

 

Elvis Presley’in saçının ise kişisel berberi Homer Gilleland tarafından elde edildiği ve "en iyi belgelenmiş Elvis Presley saçı" olduğu aktarıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Dernekleri Platformu: Kimse Güvende Değil08 Eylül 2021 Çarşamba 10:36
  • Tatar Konya'da gençlerle buluştu: Türkiye ile beraberiz08 Eylül 2021 Çarşamba 10:27
  • 69 Eczane Anti-Jen testi yapacak08 Eylül 2021 Çarşamba 10:26
  • Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları araştırması08 Eylül 2021 Çarşamba 10:21
  • Kovid-19’un yeni varyantı 'Mu' ABD’nin 49 eyaletine sıçradı08 Eylül 2021 Çarşamba 10:18
  • Türkiye'de yeni sosyal medya yasası: ‘İktidar kendi lehine suç yaratıyor’08 Eylül 2021 Çarşamba 10:15
  • Gece sokağa çıkma yasağı bir hafta daha uzatıldı08 Eylül 2021 Çarşamba 10:12
  • Protokol İmzalayan Eczanelerden, Sağlık Bakanlığı Sitesinin “Covıd-19 Online Test Başvuru” Kısmından Randevu Alınabilecek08 Eylül 2021 Çarşamba 10:06
  • Dikkat! Yağmur geliyor...Hava sıcaklıkları düşüyor...08 Eylül 2021 Çarşamba 09:53
  • Veliler: “Aşı yoksa eğitim yok” politikası ile, çocuklarımız gözden çıkarıldı08 Eylül 2021 Çarşamba 09:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti