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Elysee doğruladı: Fransız askeri Mali’de hayatını kaybetti

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Cumhurbaşkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Isere bölgesinde Alp Avcısı 7. Taburu’ndaki Blasco’nun silahlı bir terörist grupla çatışma sırasında hayatını kaybettiği belirtilerek, Fransa’nın terörle mücadeledeki kararlılığı yinelendi.
Elysee doğruladı: Fransız askeri Mali’de hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Isere bölgesinde Alp Avcısı 7. Taburu’ndaki Blasco’nun silahlı bir terörist grupla çatışma sırasında hayatını kaybettiği belirtilerek, Fransa’nın terörle mücadeledeki kararlılığı yinelendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da olay nedeniyle derin üzüntü duyduğunu dile getirdi. Öte yandan, Blasco’nun geçtiğimiz Haziran ayında üstün beceri ve hizmetleri için askeri madalya aldığı aktarıldı.

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