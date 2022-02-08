  • BIST 2.007,14
  • Altın 789.68881
  • Dolar 13.5557
  • Euro 15.4778
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

EMA, Pfizer-Biontech Aşısının Takviye Dozunu 12-15 Yaş Grubu İçin Değerlendiriyor

» »
EMA, Pfizer-Biontech Aşısının Takviye Dozunu 12-15 Yaş Grubu İçin Değerlendiriyor
EMA, Pfizer-Biontech Aşısının Takviye Dozunu 12-15 Yaş Grubu İçin Değerlendiriyor

EMA'dan yapılan açıklamada, takviye dozun AB ülkelerinde 12-15 yaş grubunda kullanılması için şirketin yaptığı başvurunun değerlendirmeye alındığı bildirildi.

16-17 yaş grubuna takviye doz uygulanması konusundaki değerlendirme sürecinin ise daha önce başladığı belirtilen açıklamada, yeni başvuruya ilişkin bilimsel verilerin incelendiği kaydedildi.

EMA'nın başvurularla ilgili hızlandırılmış bir değerlendirme süreci yürütmesi bekleniyor. Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozu 18 yaş ve bu yaşın üzerindeki kişilere uygulanabiliyor.

EMA'nın aşılar ve ilaçlara ilişkin incelemeleri sonrası aldığı kararlar, AB üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor. Üyeler, sağlık sistemleri içinde kendi uygulamalarına kendileri karar veriyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Kartal: Evde Kozmetik Uygulama Yapmak Ekmek Yapmaya Benzemez07 Şubat 2022 Pazartesi 23:44
  • Bel Ağrısına İyi Gelen Bitkiler Neler?07 Şubat 2022 Pazartesi 22:51
  • Fonksiyonel Gıdalar Nedir?07 Şubat 2022 Pazartesi 22:37
  • Omicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler07 Şubat 2022 Pazartesi 20:32
  • Zeytinyağı Kalp, Beyin, Akciğer Ve Kanser Hastalıklarını Azaltıyor06 Şubat 2022 Pazar 17:15
  • Sol Yumruğunuzu 90 Saniye Sıkmak Neye İyi Gelir?06 Şubat 2022 Pazar 16:34
  • Omicron'da Hastaneye Yatış Oranı Yüzde 75 Daha Az!06 Şubat 2022 Pazar 16:00
  • Prof. Dr. Nedime Serakıncı : Kanser Korunulabilen Ve Tedavi Edilebilen Bir Hastalık06 Şubat 2022 Pazar 11:20
  • Meyve Suyu Vücudu Nasıl Etkiler06 Şubat 2022 Pazar 11:13
  • Saç Dökülmesine Çözüm Buldular, Fareler Üzerinde Denediler05 Şubat 2022 Cumartesi 21:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti