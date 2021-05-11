Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) tarafından uygulanan Herkes İçin Sanat Projesi, bölgesel işbirliklerinin oluşturulması için ilk ziyaretlerini tamamladı.

10.05.2021

EMAA, Herkes için Sanat Projesi Çerçevesinde Bölgesel İşbirlikleri Oluşturmak Adına 4 Belediye ile Ziyaret Gerçekleştirdi

Avrupa Biriliği’nin Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) tarafından uygulanan Herkes İçin Sanat Projesi, bölgesel işbirliklerinin oluşturulması için ilk ziyaretlerini tamamladı. Başkent Sanat Merkezi’nin bulunduğu Lefkoşa’dan dışarı çıkarak farklı bölgelerde işbirlikleri oluşturmayı hedefleyen dernek, ilk etapta Değirmenlik, Mehmetçik, Güzelyurt ve Lefke Belediyeleri olmak üzere, sanata ve bölgesinde yenilikçi girişimlere değer veren 4 belediye ile ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretler kapsamında “Herkes için Sanat Projesi” tanıtılarak, proje hedeflerinden birinin toplumun çeşitli kesimlerine ulaşmak ve sanatı sahaya indirerek günlük hayatlarının bir parçası haline getirmek olduğunu dile getirildi. Ziyaretlerde, belediyeler ile işbirliği içerisinde sanat aracılığı ile demokratik değerler, çoğulcu görüşler, çeşitlilik ve kültürlerarası toleransı ve bu konulardaki farkındalığı arttırmaya ve sanatı bir ifade biçimi haline getirmeye yönelik bölgede yaşayanlar ile birlikte çeşitli aktiviteler organize edilmesi görüşülmüştür. Bu bağlamda ilk etapda Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’ya ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

EMAA, 18 seneyi aşkın süredir Kıbrıs’ın kuzeyinde kesintisiz ve aktif olarak faaliyette olan tek Çağdaş Sanat Derneği olarak bugüne kadar sayısız proje gerçekleştirerek gerek sanata gerekse sanatçılara destek olmuştur. EMAA, yerel ve uluslararası birçok farklı kurumla iş birliği içerisinde çok değerli etkinliklere imza atarak, toplumun her kesimine ulaşmayı ve sanatı insanların günlük hayatlarının bir parçası haline getirmeyi hedeflemekte ve sanatın ve özgür sanat ortamlarının toplumun her alanına nüfuz etmesi vizyonuyla yoluna devam etmektedir.