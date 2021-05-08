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EMAA ile KKSD sanatsal etkinlikler ve ortak projeler için işbirliği protokolü imzaladı

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EMAA İLE KKSD, SANATSAL ETKİNLİKLER VE ORTAK PROJELER İÇİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI
EMAA ile KKSD sanatsal etkinlikler ve ortak projeler için işbirliği protokolü imzaladı

Akdeniz- Avrupa Sanat Derneği (EMAA) ile Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği (KKSD)  arasında,  sanatsal etkinlikler ve ortak projeler için işbirliği protokolü imzalandı. 

Verilen bilgiye göre, EMAA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökçe Keçeci ve KKSD Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eser Keçeci tarafından imzalanan protokol; ortak düzenlenecek sergi organizasyonları, çalıştay programları, ortak eğitim ile mekan ve altyapı kullanımlarını içeriyor. 

Akdeniz-Avrupa Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci imza töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği ile yapılan işbirliğini resmiyete dökmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Ada’da sanatsal faaliyette bulunan ve sanatı birleştirici araç olarak gören sanata duyarlı iki önemli derneğin işbirliği yapmış olması ileride yapacağımız projeler için de heyecan verici” dedi. 

KKSD Yönetim Kurulu Başkanı ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Eser Keçeci de, sanat ve sanatçıya olan duyarlılığının yanı sıra, hem topluma hem de çevreye olan duyarlılığı ile bilinen iki derneğin işbirliğinin resmiyete dökülmesinin Kuzey Kıbrıs için de çok önemli olduğuna vurgu yaptı.  EMAA ile KKSD arasında imzalanan işbirliğinin sürdürülebilirlik açısından da sanat alanında büyük katkıları olacağını belirtti. 

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