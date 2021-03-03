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EMAA, Kamusal Sanat Atölye Çalıştayı Düzenliyor

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EMAA, AB Finansmanlı Herkes için Sanat Projesi çerçevesinde Kamusal Alanda Sanat Çalıştaylarından ilkini düzenliyor.
EMAA, Kamusal Sanat Atölye Çalıştayı Düzenliyor

EMAA, AB Finansmanlı Herkes için Sanat Projesi çerçevesinde Kamusal Alanda Sanat Çalıştaylarından ilkini düzenliyor.

EMAA’dan verilen bilgiye göre, 22-28 Mart tarihleri arasında atölye projeleri konusunda sanatçı Neriman Polat ve Mehmet Adil eşliğinde ZOOM üzerinden kavramsal konuşmalar ile başlayacak atölye çalışmaları, devamında uygulamalı çalışmalar ile Lefkoşa’da EMAA Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs’ta “Kamusal Alanda Sanat” sahasında özel olan bu projede yer almak isteyenlerin  17 Mart Çarşamba gününe kadar başvuruda bulunması gerektiği kaydedildi.

Etkinlik detayları ve iletişim bilgileri şöyle:

“E-mail: emaa.art.for.all@gmail.com , telefon: 0533 866 29 59.

Atölye Eğitmeni: Neriman Polat, Küratör: Mehmet Adil , Atölye Sorumlusu : Zehra Şonya.”

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