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Emanet aldığı arabayı satmıştı! 3 Yıl Hapis Cezası Yedi

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Çocuğunun hasta olduğunu söyleyerek, emanet aldığı aracı satan Murat İrinesil’e 3 yıl hapis cezası verildi.
Emanet aldığı arabayı satmıştı! 3 Yıl Hapis Cezası Yedi

‘Emanetçi Tarafından Sirkat’, ‘Evrak Sahteleme’, ‘Tedavüle Sürme’ suçuyla yargılanan Murat İrinesil mahkemeye çıkarılarak, aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ni oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oybirliği ile vermiş olduğu kararı Soytaç okudu.

Soytaç sanığın kendi ikrarı, huzurdaki olgu ve emareler doğrultusunda itham edildiği davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini belirtti.

Yargıç Soytaç kararda sanığın çocuğunun hasta olduğunu söyleyerek, müştekiden emaneten aldığı arabayı bin 800 TL’ye satmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, bu durumu sanığın lehine değil aleyhine değerlendirdiklerini, söz konusu suçlara ciddi caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini söyleyerek, sanığı işlemiş olduğu suçlardan ötürü 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

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