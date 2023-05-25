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Emanet Almıştı! Jeneratörü Başkasına Sattı

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Sahtekarlıkla Para Temini ve Emanetçi Tarafından Sirkat suçlarından tutuklanan zanlı H.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Emanet Almıştı! Jeneratörü Başkasına Sattı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emre Yel, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının Sahtekarlıkla Para Temini ve Emanetçi Tarafından Sirkat suçları ile ilgili methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 20.01.2023 tarihinde Lefkoşa'da,aynı yerde sakin zanlının, satışını gerçekleştirmek için Lefkoşa'da sakin G.K'den emaneten almış olduğu "220V Elp5-50" marka jeneratörü kendisine ait olduğunu söyleyip kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsa 9000TL karşılığında satmak süretiyle Sahtekarlıkla Para Temin ettiğini belirtti.

Polis, 13 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden Zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini söyledi.

Polis, 24 Mayıs 2023 tarihinde zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifadesinin temin edildiğini ve mesele ile başlatılan tahkikatın bu aşamada tamamlanmamış olup alınacak ifadeler ve alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğinden zanlının aleyhinde 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.    

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