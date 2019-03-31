Emanet edilen 52 bin TL'yi çalan şahıs tutuklandı

Girne’de başkası tarafından kendisine emanet edilen 52 bin TL parayı tasarrufuna geçirerek çalan S.A (E-29) tutuklandı.
Polis 2018 yılı içerisinde meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Girne’de başkası tarafından kendisine emanet edilen 52 bin TL parayı tasarrufuna geçirerek çalan S.A (E-29) tutuklandı.
Polis 2018 yılı içerisinde meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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