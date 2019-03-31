  • BIST 93.784
  • Altın 231,970
  • Dolar 5,6359
  • Euro 6,3264
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Emanet edilen 52 bin TL'yi çalan şahıs tutuklandı

» »
Emanet edilen 52 bin TL'yi çalan şahıs tutuklandı
Emanet edilen 52 bin TL'yi çalan şahıs tutuklandı

 

Girne’de başkası tarafından kendisine emanet edilen 52 bin  TL parayı tasarrufuna geçirerek çalan S.A (E-29) tutuklandı.

Polis 2018 yılı içerisinde meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski Başhekim Dizdarlı'nın annesi için kan aranıyor31 Mart 2019 Pazar 12:44
  • Sondakika: Kantara yolu kapandı31 Mart 2019 Pazar 12:41
  • 2 ani ölüm !31 Mart 2019 Pazar 12:40
  • Haspolat yolu temizlenmeye başlandı31 Mart 2019 Pazar 12:38
  • Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin oto parkı suya gömüldü!30 Mart 2019 Cumartesi 23:18
  • O yol açıldı! Polis duyurdu!30 Mart 2019 Cumartesi 22:38
  • Lefke, Güzelyurt, Lapta, Girne, Taşkent’te bu akşam yine yoğun yağış beklentisi var.30 Mart 2019 Cumartesi 22:09
  • Başbakan Erhürman: Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça yolları çok kullanmasın30 Mart 2019 Cumartesi 21:47
  • Son Dakika Haberi: Naimoğulları güven tazeledi. Yeniden başkanlığa seçildi.30 Mart 2019 Cumartesi 21:07
  • Dikkat ! Polis'ten çok önemli uyarı! Polis: Mecbur kalınmadıkça trafiğe çıkılmasın30 Mart 2019 Cumartesi 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti