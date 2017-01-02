 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.754
  • Altın 131,078
  • Dolar 3,5412
  • Euro 3,7072
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -9 °C
FLAŞ HABERİşte 1 Milyon TL ikramiye kazanan

Emanet parayı çalan kişi Ercan’dan çıkış yaparken tutuklandı

» »
Emanet parayı çalan kişi Ercan’dan çıkış yaparken tutuklandı
Dörtyol’da kendisine emanet edilen yaklaşık 3 bin TL’yi çalan şahıs, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaparken tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 30 Aralık 2016 tarihinde Dörtyol’da M.T.(E-33), Mehmet Gök tarafından işyerinde çalışan işçilere vermesi için kendisine emanet edilen 800 Euro ile 100 TL parayı tasarrufuna geçirerek çaldı.

Zanlı M.T. dün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

GEMİKONAĞI’NDA KASTİ HASAR 

Gemikonağı’nda faaliyet gösteren “Efgalitto Bar” isimli iş yerinde dün gece müşteri olarak bulunan O.Ö.(E-55), alkollüyken “müşterilere rahatsızlık verdiği” gerekçesiyle mekânı terk etmesi konusunda kendisini uyaran İdris Oral’a sinirlenerek bara ve Oral’ın aracına kasti hasar verdi.

Bunun üzerine O.Ö, aracından aldığı tornavida ile barın giriş kısmındaki üç camı, iki alüminyum çıtayı, bar içindeki muhtelif bardakları ve içki şişelerini kırdı, ayrıca park halinde bulunan İdris Oral’a ait aracın sol arka çamurluk kısmına tekme atarak, hasara uğrattı.

Zanlı O.Ö. tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDP yarın yapılacak “Dur De” eylemine katılacak02 Ocak 2017 Pazartesi 17:57
  • Barbaros Şansal KKTC'den sınır dışı ediliyor02 Ocak 2017 Pazartesi 17:53
  • CTP'de istifa depremi02 Ocak 2017 Pazartesi 12:17
  • Denktaş: "Elektrik zammı gündemimizde"02 Ocak 2017 Pazartesi 11:34
  • Erhürman: " Çok üzgünüm"02 Ocak 2017 Pazartesi 11:22
  • Dayanışma, Kumyalı’daki arazinin kiralanmasının durdurulmasını talep etti02 Ocak 2017 Pazartesi 10:26
  • "Özgürgün'ün açıklaması açık şekilde ihlaldir"02 Ocak 2017 Pazartesi 10:20
  • Gönyeli'de mangal ölüme yol açtı!02 Ocak 2017 Pazartesi 10:15
  • İçişleri Bakanı Kutlu Evren, İstanbul’daki terör saldırısını kınadı02 Ocak 2017 Pazartesi 10:09
  • KTOEÖS'ten Türkiye'ye "terörü sonlandırma formülü"02 Ocak 2017 Pazartesi 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti