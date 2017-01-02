Emanet parayı çalan kişi Ercan’dan çıkış yaparken tutuklandı

Dörtyol’da kendisine emanet edilen yaklaşık 3 bin TL’yi çalan şahıs, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaparken tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 30 Aralık 2016 tarihinde Dörtyol’da M.T.(E-33), Mehmet Gök tarafından işyerinde çalışan işçilere vermesi için kendisine emanet edilen 800 Euro ile 100 TL parayı tasarrufuna geçirerek çaldı.

Zanlı M.T. dün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

GEMİKONAĞI’NDA KASTİ HASAR

Gemikonağı’nda faaliyet gösteren “Efgalitto Bar” isimli iş yerinde dün gece müşteri olarak bulunan O.Ö.(E-55), alkollüyken “müşterilere rahatsızlık verdiği” gerekçesiyle mekânı terk etmesi konusunda kendisini uyaran İdris Oral’a sinirlenerek bara ve Oral’ın aracına kasti hasar verdi.

Bunun üzerine O.Ö, aracından aldığı tornavida ile barın giriş kısmındaki üç camı, iki alüminyum çıtayı, bar içindeki muhtelif bardakları ve içki şişelerini kırdı, ayrıca park halinde bulunan İdris Oral’a ait aracın sol arka çamurluk kısmına tekme atarak, hasara uğrattı.

Zanlı O.Ö. tutuklandı.