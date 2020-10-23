Emanet parayı sirkat etmişti.Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen emanetçi tarafından sirkat suçundan tutuklanan zanlı Mehmet Göv dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Göv’ün Lefkoşa’da meydana gelen emanetçi tarafından sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 14.10.2020 tarihinde saat 11.20 raddelerinde Lefkoşa'da aynı yerde sakin Mehmet Göv’ün arkadaşı olan Kübra Çelik’e ait Ziraat Bankası hesabına Bitcoin isimli sanal para satışından elde ettiği 50.000TL parayı kendisine verilmek üzere havale edip adı edilene vermeyerek emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün Girne Limanı’ndan çıkış yaptığı esnada tespit edilmesine müteakip Küçük Kaymaklı bölgesi okullar yolu sokak üzerinde bulunan 70 numaralı isimsiz apartmanın arka kısmında gömülü vaziyette konu paranın bir kısmı olan 13 bin 400 TL nakit para tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, zanlının sirkat edip, ailesine gönderdiği 33 bin 600 TL’nin müştekiye iade edildiğini ve tüm paranın ödendiğini söyledi. Polis, üniversite öğrencisi olan zanlının ileride davalarında hazır bulunabilmesi için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



