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Emanete Hıyanet Etti! 3 Gün Poliste Tutuklu Kalacak

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Girne'de Ağustos ve Aralık 2019 tarihleri arasında meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçlarından tutuklanan Türkay Aykutlu bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Emanete Hıyanet Etti! 3 Gün Poliste Tutuklu Kalacak

Girne'de Ağustos ve Aralık 2019 tarihleri arasında meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçlarından tutuklanan Türkay Aykutlu bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Lambasuyucu olayla ilgili bulguları aktardı. Lambasuyucu Ağustos 2019 ve Aralık 2019 ayları içerisinde Girne’de, Lefkoşa’da sakin zanlı Türkay Aykutlu’ya, Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerine ait  26 adet çekin ciro ettirilip paranın geri getirilmesi için verilen çeklere toplam 701,225 TL meblağ yazıp karşılıklarını ciro ettikten sonra adı edilenlere 280,575 TL ödeyip kalan 420,650 TL’yi teslim etmeyip tasarrufuna geçirerek sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlı Türkay Aykutlu'nun mahkeme emri gereği tutuklandığını ve başlatılan soruşturmanın geniş kapsamlı sürdüğünü belirtti.

Polis memuru Emrah Lambasuyucu zanlının çekleri ciro ettiği yerlerin tespit edileceğini ve ifade alınacağını belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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