Emarelerle ilgili raporlar ve Gsm operatöründen yazı bekleniyor

15.7.20 tarihinde saat 08.00 raddelerinde zanlı 1 yönetimindeki HJ 881 plakalı araç Dörtyol polis karakolu önünde trafik kontrolü yapan polisler tarafından kontrol amacıyla durdurulmuştu. Kontrol esnasında zanlı 1 M. un tutarsız davranışlarının dikkat çekmesi üzerine yapılan üst aramasında, giymekte olduğu mavi renk şortun sağ cebinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3,5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alınmış, zanlı 1 ile birlikte araçta bulunan zanlı 2 H.A ve zanlı 3 R.Ç de tutuklanmıştı.

Sürdürülen soruşturmada zanlının uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeleri Lefkoşa’ da sakin zanlı 4 T.Ş’dan aldığı yönündeki beyanı doğrultusunda ayni gün zanlı 4 Lefkoşa’ da tespit edilerek tutuklandı ancak aleyhine getirilen ithamları kabul etmedi. Zanlılar 16.7.20 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarruf, alma ve verme suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün, 17.7.20 tarihinde ise yedişer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugün 17.7.20 tarihindeki tutukluluk duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Raif Safa olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Zanlı 1’ in bahse konu uyuşturucu maddeyi 500 TL karşılığı 5 gr olarak Lefkoşa’ da zanlı 4 den aldığı yönünde itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade verdiğine dikkat çeken Safa, zanlı 4’ ün ise bu suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Zanlı 1’in emare uyuşturucuların kendisine ait olduğu, zanlı 2 ve zanlı 3’ ün olayla ilgisi olmadığı yönündeki beyanıyla ilgili bilgi veren Safa, parmak izi araştırmasının sonucuna göre zanlı 2 ve 3 le ilgili karar verileceğini söyledi.

Emarelerin analiz ve incelenmek üzere Lefkoşa’ ya gönderildiğine ve halen herhangi bir rapor elde edilemediği dikkat çeken Safa kamera görüntüleri ile ilgili incelemenin devam ettiğini, zanlı 1 ile zanlı 4 arasındaki cep telefonu görüşmeleriyle ilgili GSM operatöründen beklenen yazının da gelmediğini belirtti. Zanlı 1 den temin edilen gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin de devam etmekte olduğunu söyleyen Safa tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine sekizer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser talep edilen süreyi 7 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların yedişer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.