Emeğin gerçek değerini bulması, insanca yaşam ve barış için 1 Mayıs'ta meydandayız!
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl da tıpkı geçtiğimiz iki yıldaki gibi pandemi ve
ekonomik krizin gölgesinde kutlanıyor. İki yıl önce tüm dünyamızı etkisi altına alan COVID-19
sebebiyle, işçilerin sosyal ve ekonomik hakları büyük kayıplara uğradı. Aşılamanın dünya
genelinde etkisi göz önünde alındığında, pandemi şartları yavaş yavaş hafiflemiş olsa da bu
kez ekonomik kriz baş göstermiştir. Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının da
etkisiyle, tüm temel gıda maddelerinin fiyatları yükselmiş, emekçinin alım gücü günden güne
düşmüştür.
Ülke insanımızın kaliteli yaşam sürmesini sağlayacak olan önlemler ise ne yazık ki mevcut
hükümet tarafından alınmamaktadır. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak tekrarlamak isteriz ki
ILO sözleşmelerinin tam ve eksiksiz uygulanabilmesi, özel ve kamuda sendikal örgütlenmenin
sağlanmasının teşvik edilmesi, çalışanlar arasındaki sosyo-ekonomik hak ve özgürlük
eşitsizliğinin giderilmesi için ve federal çözümün gerçekleştirilmesi için çalışmaya yılmadan
devam edeceğiz.
Emeğin değerini bulması, güçlünün güçsüzü ezmemesi, hakça bir düzen sürmesi için sesimizi
bir kez daha yükseltmek ve bu ülkede yaşayan her bir emekçiyle el ele vermek için 1 Mayıs
Pazar günü saat 09.30’da Kuğulu Park’ta toplanarak önce Sarayönü’ne, ardından da iki
toplumlu etkinlikte buluşmak için ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na yürüyoruz. Halkımızı
meydanlara barışa ve emeğe sahip çıkmaya bekliyoruz.
Haydi 1 Mayıs’a!
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