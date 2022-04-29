Emeğin gerçek değerini bulması, insanca yaşam ve barış için 1 Mayıs'ta meydandayız!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl da tıpkı geçtiğimiz iki yıldaki gibi pandemi ve

ekonomik krizin gölgesinde kutlanıyor. İki yıl önce tüm dünyamızı etkisi altına alan COVID-19

sebebiyle, işçilerin sosyal ve ekonomik hakları büyük kayıplara uğradı. Aşılamanın dünya

genelinde etkisi göz önünde alındığında, pandemi şartları yavaş yavaş hafiflemiş olsa da bu

kez ekonomik kriz baş göstermiştir. Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının da

etkisiyle, tüm temel gıda maddelerinin fiyatları yükselmiş, emekçinin alım gücü günden güne

düşmüştür.

Ülke insanımızın kaliteli yaşam sürmesini sağlayacak olan önlemler ise ne yazık ki mevcut

hükümet tarafından alınmamaktadır. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak tekrarlamak isteriz ki

ILO sözleşmelerinin tam ve eksiksiz uygulanabilmesi, özel ve kamuda sendikal örgütlenmenin

sağlanmasının teşvik edilmesi, çalışanlar arasındaki sosyo-ekonomik hak ve özgürlük

eşitsizliğinin giderilmesi için ve federal çözümün gerçekleştirilmesi için çalışmaya yılmadan

devam edeceğiz.

Emeğin değerini bulması, güçlünün güçsüzü ezmemesi, hakça bir düzen sürmesi için sesimizi

bir kez daha yükseltmek ve bu ülkede yaşayan her bir emekçiyle el ele vermek için 1 Mayıs

Pazar günü saat 09.30’da Kuğulu Park’ta toplanarak önce Sarayönü’ne, ardından da iki

toplumlu etkinlikte buluşmak için ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na yürüyoruz. Halkımızı

meydanlara barışa ve emeğe sahip çıkmaya bekliyoruz.

Haydi 1 Mayıs’a!