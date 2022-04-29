  • BIST 2.422,16
  • Altın 910.962
  • Dolar 14.8527
  • Euro 15.6283
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAÇin açıkladı: H3N8 kuş gribi insanda tespit edildi

Emeğin gerçek değerini bulması, insanca yaşam ve barış için 1 Mayıs'ta meydandayız!

» »
Emeğin gerçek değerini bulması, insanca yaşam ve barış için 1 Mayıs'ta meydandayız!
Emeğin gerçek değerini bulması, insanca yaşam ve barış için 1 Mayıs'ta meydandayız!

Emeğin gerçek değerini bulması, insanca yaşam ve barış için 1 Mayıs'ta meydandayız!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl da tıpkı geçtiğimiz iki yıldaki gibi pandemi ve
ekonomik krizin gölgesinde kutlanıyor. İki yıl önce tüm dünyamızı etkisi altına alan COVID-19
sebebiyle, işçilerin sosyal ve ekonomik hakları büyük kayıplara uğradı. Aşılamanın dünya
genelinde etkisi göz önünde alındığında, pandemi şartları yavaş yavaş hafiflemiş olsa da bu
kez ekonomik kriz baş göstermiştir. Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının da
etkisiyle, tüm temel gıda maddelerinin fiyatları yükselmiş, emekçinin alım gücü günden güne
düşmüştür.
Ülke insanımızın kaliteli yaşam sürmesini sağlayacak olan önlemler ise ne yazık ki mevcut
hükümet tarafından alınmamaktadır. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak tekrarlamak isteriz ki
ILO sözleşmelerinin tam ve eksiksiz uygulanabilmesi, özel ve kamuda sendikal örgütlenmenin
sağlanmasının teşvik edilmesi, çalışanlar arasındaki sosyo-ekonomik hak ve özgürlük
eşitsizliğinin giderilmesi için ve federal çözümün gerçekleştirilmesi için çalışmaya yılmadan
devam edeceğiz.
Emeğin değerini bulması, güçlünün güçsüzü ezmemesi, hakça bir düzen sürmesi için sesimizi
bir kez daha yükseltmek ve bu ülkede yaşayan her bir emekçiyle el ele vermek için 1 Mayıs
Pazar günü saat 09.30’da Kuğulu Park’ta toplanarak önce Sarayönü’ne, ardından da iki
toplumlu etkinlikte buluşmak için ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na yürüyoruz. Halkımızı
meydanlara barışa ve emeğe sahip çıkmaya bekliyoruz.
Haydi 1 Mayıs’a!

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 32 yaşında hayata gözlerini yumdu29 Nisan 2022 Cuma 15:25
  • Maaş krizi... KIB-TEK'te maaşlar ödenemedi!29 Nisan 2022 Cuma 13:46
  • Cumartesi günü kuvvetli rüzgar bekleniyor29 Nisan 2022 Cuma 12:35
  • Çevre Dairesi: İzinli müzikli eğlence yerleri, Ramazan Bayramı için özel izin almayacak29 Nisan 2022 Cuma 12:34
  • Bakan Pilli, TC Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı uzman heyetle görüştü29 Nisan 2022 Cuma 12:16
  • Rogers: Devlet iş yapamaz hale getirildi29 Nisan 2022 Cuma 12:11
  • KSP: Yaşasın 1 Mayıs - yaşasın Sosyalizm!29 Nisan 2022 Cuma 12:09
  • Sarıçizmeli, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve ekibini kabul etti29 Nisan 2022 Cuma 12:07
  • Kıbrıs Türk edebiyatının ilk kadın şairi Urkiye Mine Balman için panel düzenlendi29 Nisan 2022 Cuma 12:03
  • Yeni Kıbrıs Partisi, 1 Mayıs'taki iki toplumlu etkinliğe katılacak29 Nisan 2022 Cuma 12:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti