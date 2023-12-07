“Emek Atölyesi” açılıyor

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi’nin üretim ve satış yeri olarak faaliyet gösterecek olan “Emek Atölyesi” 9 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da açılıyor. Girne’de Sulu Çember yanındaki Hüseyin Kişi Apartmanı Zemin Kat'ta bulunan üretim ve satış noktasının açılış organizasyonunda, Kooperatif üyesi kadınlar tarafından üretilen çeşitli ürünler de satışa sunulacak.

Bölgedeki üretici kadınların ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla sekiz ay önce faaliyete geçen Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, yaptığı duyuruda, hafta sonu gerçekleşecek eğlenceli organizasyona tüm yurttaşları davet etti.