Emek dostu 59 iş yerinden tek ses: Özel sektöre sendika!

Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklamada 59 iş yerinin özel sektörde sendikalaşmaya yönelik imza verdiği vurgulanarak, imza veren iş yerlerinin isimlerini açıklandı.

Sendikasız Çalıştırılmanın Yasaklanmasının yeniden Meclis gündemine taşınabilmesi için konuyu sıcak tutmak ve halkın özel sektörde sendikalaşmanın zorunlu hale getirilmesine verdiği desteği daha da görünür kılmak adına Bağımsızlık Yolu’nun başlattığı “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın İmza Kampanyası”na, emek dostu iş yerlerinin verdiği destek artarak sürüyor.

Kampanyaya destek veren emek dostu iş yerleri, iş yerlerinde bulundurdukları afiş ve imza kağıdı ile kampanya için imza noktası olmuş durumda.

Emek dostu 5 iş yerinin daha katılımıyla kısa bir süre içinde ülkenin çeşitli bölgelerinden 59 iş yerinin kampanyaya destek olduğu açıklanırken, destek veren iş yerlerinin sayısının artması bekleniyor.

Halkın günlük yaşamıyla ilgili en acil sorunların başında gelen özel sektörde sömürüye karşı, sendikalaşma talebi ve bu alanda verilen mücadele büyüyor.

Kampanyaya destek veren iş yerleri şöyle:

Lefkoşa:

Özya Market (Alayköy),

Canteen Sandwich Bar (Okullar Yolu),

Galeri Kültür Kitabevi (Taşkınköy),

Khora Kitap Cafe (Köşklüçiftlik),

Best Berber Shop (Dikmen),

Strada Bar (Lokmacı),

Barfly (Dereboyu),

Barrica (Selimiye Meydanı),

Piccadilly Büfe (İnönü Meydanı),

Çobi’s Leather Workshop (Lefkoşa, Büyük Han),

Özkin Büfe (Lefkoşa, Alayköy),

Devrim Garaj (Lefkoşa, Surlar İçi),

Öztoprak Anahtarcılık (Lefkoşa, Ledra Palas Işıkları),

Ergin Birinci Ticaret Küçük (Kaymaklı),

Diva Güzellik Salonu (Minareliköy),

Sencer Güven Garaj (Ortaköy),

Çağ Akar Ltd.(Taşkınköy),

Vitae Veteriner Kliniği (Yenikent/Gönyeli),

Mehmet Salih Karalım Bahçe Aletleri Satış Bakım Onarım (Ledra Palas),

Düşler Bahçesi(Alayköy),

Yaşar Fotalı (Bandabulya),

-Bandabulya No 50 (Bandabulya)

Mağusa:

Khora Kitap Cafe (Namık Kemal Meydanı),

Petland (Karakol Mahallesi),

Harmony Kırtasiye (Mağusa, Larnaka Yolu),

Vitamin Bar (Mağusa, Namık Kemal Meydanı),

Hacı’nın Yeri (Mağusa, Anıt Çemberi),

Champion İnn (Mağusa, Suriçi),

Dağcılar Süpermarket (Baykal),

Aranır Elektrik (Ayluga),

Döner Stop Simit Dünyası (Salamis Yolu),

Vetline (Karakol Bölgesi)

Girne:

Gündal Eczanesi (Karakum),

7/24 Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (Karakum),

Chip Computer (Aşağı Girne),

Perfect Garden (Yukarı Girne),

Mehmet Güven Eczanesi (Girne, Namık Kemal Caddesi ),

Ergen Market (Girne, Karakum Yolu),

Orallar Döviz (Girne, Atatürk Caddesi)

Ahmet Demiray Kahvehanesi(Dikmen),

Engin Market, (Girne Merkez),

Ali'nin Yeri (Girne Merkez),

Ask Rent a Car (Türk Mahallesi),

Özkoççaltı Ticaret (Dikmen),

Cyprus Outdoors Shop,

Tatilium (Namık Kemal Caddesi),

Gönül Dikim Evi (Türk Mahallesi)

Vural Eczanesi (Dikmen),

Omorfo:

Ada Cafe

Arkın Elektrik (Aşağı Bostancı),

Tüner Şevki Market (Zümrütköy),

Suna Kaporta (Lefke, Gemikonağı),

Daisy Butik (Omorfo, Çarşı),

Nuran'ın Yeri, (Zümrütköy),

Marangoz Aydın , (Gemikonağı, Lefke),

Akçay Berber Salonu(Akçay),

Akel Giyim (Omorfo Çarşı),

Sosyete Market (Zümrütköy),

Hubeyli Kahvehanesi (Akçay)

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, imza kampanyasına destek veren iş yerlerinin duyurulmaya devam edileceği belirtildi.