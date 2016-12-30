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EMEK-İŞ, Başbakan Özgürgün'ün o açıklamasını kınadı

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EMEK-İŞ, Başbakan Özgürgün'ün o açıklamasını kınadı
Birleşik Kamu, Kooperatif, Tarım ve Diğer Sanat ve Hizmetler Emekçileri Sendikası (EMEK-İŞ), Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü Kıbrıs TV’deki programda CAS ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirdi.

EMEK-İŞ Başkanı Koral Aşam yaptığı yazılı açıklamada, “Sayın Başbakan bugün CAS konusunda yapmış olduğu açıklama ile yaşanan işçi kıyımının kendi eseri olduğunu resmen itiraf etmiştir. Sayın Başbakan’ın bu talihsiz açıklamasını esefle kınıyor ilgili devlet kurumlarını, Anayasa’ya ve ilgili diğer yasalarla birlikte Meclis’te kabul edilen ve onaylanan İLO sözleşmeleri hilafına uygulamalarda bulunulduğundan göreve davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Aşam, Başbakan Özgürgün’ün açıklamasıyla CAS emekçilerinin Anayasal ve yasal hiçbir hakkını tanımadığını, kendileri için önemli olanın sermayenin istekleri olduğunu dile getirdiğini ileri sürdü.

Aşam, Anayasa ve ilgili yasaların uygulanması ve uygulatılmasının yalnızca Başbakan’ın keyfine kalmadığını, bu anlamda Savcılık, polis örgütü, Meclis, Ombudsman ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Başbakana rağmen sorumlulukları bulunduğunu ifade etti.

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