Emek Platformu:İş Cinayetleri Kader Değildir!

Emek Platformu'nun açıklaması şu şekilde:

21 Aralık tarihinde, çalıştığı esnada yaklaşık sekiz metre yüksekten düşen Şemsettin Bayraktar isimli emekçinin, dün yaşam mücadelesini kaybettiğini üzüntü ile öğrendik. Şemsettin Bayraktar henüz 19 yaşındaydı, yaşamının baharında gencecik bir işçiydi. Emek Platformu olarak yaslı ailesine başsağlığı, sevenlerine sabır diliyoruz.

Son yıllarda sayısı artan iş kazaları ve iş cinayetleri; normal, sıradan, olağan olaylar değildir. Sebepleri tespit edilebilecek, önlemleri alınabilecek ve engellenebilecek olaylardır. Eğer gerekli tedbirler alınmış olsaydı bugün hayatını kaybetmiş onlarca emekçi aramızda olacak; iş kazaları sonucu kalıcı yaralanmalar yaşayan yüzlerce insanımız bu duruma maruz kalmayacaktı. İş cinayetinde hayatını yitiren her emekçi, geride kalan her gözü yaşlı aile; gerekli önlemlerin alınmasını maliyet olarak gören patronların, bu önlemleri aldırmak için gerekli baskıyı oluşturmayan idarenin ve özel sektördeki aleni sömürünün kurbanlarıdırlar.

İş cinayetlerini sıfıra indirmek, herkesçe bilindiği için artık buradan tekrar etmenin anlamsız kaldığı önlemlerle mümkün olabilecekken; bu önlemlerin alınmayışı, aldırılmayışı, alınmasının sağlanmayışı bilinçli bir tercih, “maliyetleri” düşürmek için takınılan bir tutumdur. Bu da yaşananların kaza değil, cinayet olmasının en bariz göstergesidir. Risklerin analiz edilmesi, kişisel ve toplu koruma önlemlerinin alınması, gerekli eğitimlerin verilmesi, alet ve techizatın bakımlarının yapılması, iç ve dış denetimlerin yeterli sayıda personelle etkin bir şekilde yürütülmesi, emekçilerin örgütlülüğü yoluyla bu sürecin güvence altına alınması rahatlıkla atılabilecek adımlardır. Ancak sermayenin büyümesi, maliyetlerin düşmesi, kârın artması yönünde tercih yapan idare; emekçilerin canı ile ilgili önlemleri “kabul edilebilir bir risk” olarak görmektedirler.

Emek Platformu olarak bu anlayışı kabul etmiyoruz. Çalışan insanların, emekçilerin, işçilerin canından, yaşamından, ruh ve beden bütünlüğünden daha önemli hiçbir şey yoktur. Patronların kârı için açlık sınırının altında maaş alıp, izin kullanamayıp üstüne bir de can güvenliği olmadan çalıştırılan özel sektör emekçileri yalnız değildir. İş Cinayetleri kader değildir! Emek Platformu, özel sektördeki sömürünün durdurulması, yitip giden canlarımıza yenilerinin eklenmemesi için mücadeleyi yükseltmeye kararlıdır.

İş Cinayetleri Kader Değildir!

Özel Sektöre Sendika!

EMEK PLATFORMU

(HAKSEN, KTÖS, GÜÇ-SEN, EL-SEN, VERGİ-SEN, HAZİNE-SEN, BASIN-SEN, KTOEÖS, KOOP-SEN)