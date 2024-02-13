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Emekçi Kadınlar Panayırı" Girne'de Büyük İlgi Çekiyor

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CTP'nin Düzenlediği "Tezgahımız Emek Dokuduğumuz Gelecek" Sloganıyla Kadınlar Panayırı Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği İçin
Emekçi Kadınlar Panayırı" Girne'de Büyük İlgi Çekiyor

“Tezgahımız Emek Dokuduğumuz gelecek” sloganıyla “Emekçi Kadınlar Panayırı” kuruluyor

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Girne İlçesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Tezgahımız Emek Dokuduğumuz gelecek” sloganıyla gelenekselleşmiş “Emekçi Kadınlar Panayırı” kuruluyor.

Bu yıl 9 Mart Cumartesi günü, 10.00 – 18.00 saatleri arasında, Girne Sevim Ebeoğlu Barış Park’ında düzenlenecek etkinliğin geliri ise Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Dr. Özay Kalyoncu etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine vurgu yapmak ve üreten kadınlara pazar olanağı sağlamak amacıyla düzenlenecek etkinlikte, kadınların el emeği stantları yanında görüş alışverişinde bulunacakları bir alan oluşturulması hedeflendiğini söyledi.

“İşsizliğin ilk hedefi olan kadınların emeğini değerlendirecekleri bir pazar yaratılırken, aynı zamanda ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve siyasal sorunların sonuçlarını daha ağırlıklı hisseden kadınların soluk almasına olanak sağlanmasını amaçlıyoruz” diyen Kalyoncu, panayırda, sivil toplum örgütleri de kurulacak stantlarda kadın hakları ile ilgili kendi görüşlerini broşür ve pankart gibi araçlarla ifade edebileceklerini belirtti. Kalyoncu, etkinliğin dayanışma ruhuyla gerçekleşeceğini vurgulayarak tüm toplumu etkinliğe davet etti.

Etkinlik programının ilerleyen günlerde açıklanacağı panayırda stant almak, etkinlik sergilemek, toplumla buluşmak ve mesaj iletmek isteyen kadın ve sivil toplum örgütlerinin en geç 26 Şubat 2023 tarihine kadar 0533 870 7138 numaralı telefondan CTP Kadın Örgütü Girne İlçesine ön kayıt yaptırmaları gerekiyor.

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